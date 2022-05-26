В Великобритании предъявили Кевину Спейси обвинение в сексуальном насилии

Американскому актеру после изучения доказательств, собранных полицией Лондона, предъявили обвинения в четырех случаях сексуального насилия и принуждении к сексуальным действиям без согласия

Кевин Спейси (Фото: Theo Wargo / Getty Images)

Королевская прокуратура Великобритании (CPS) санкционировала предъявление обвинений актеру Кевину Спейси в сексуальном насилии в отношении трех мужчин, сообщается на сайте ведомства.

«CPS также санкционировала одно обвинение в принуждении человека к сексуальным действиям без согласия. Решение о предъявлении обвинения было принято после рассмотрения доказательств, собранных столичной полицией», — пояснила глава специального криминального отдела CPS Розмари Эйнсли.

Всего Кевину Спейси предъявили обвинения в четырех преступлениях сексуального характера. Первый заявитель сообщил о двух случаях насилия в марте 2005 года в Лондоне.

Второй сообщил о сексуальном насилии со стороны Спейси в августе 2008 года, а также о «принуждении к сексуальным действиям без согласия» в том же месяце там же. Третий мужчина подвергся сексуальному насилию в апреле 2013 года в Глостершире.

Кевин Спейси впервые получил роль после обвинений в домогательствах Общество

Это не первое дело о сексуальном домогательстве, где Спейси стал подозреваемым. По аналогичному обвинению прокуратура Лос-Анджелеса отказалась возбуждать дело в связи с истечением срока давности, речь шла о 1992 годе.

В июле 2019 года прокуратура Массачусетса закрыла другое дело против Спейси, возбужденное после обвинений в том, что он приставал к 18-летнему посетителю в баре на острове Нантакет в 2016 году. Актер не признавал свою вину, а обвинитель отказался представить суду в качестве улики свой мобильный телефон, где якобы хранились переписка и компрометирующие видеозаписи.

Читайте на РБК Pro Pro 6 вариантов лучше, чем 24: психолог Шина Айенгар — о парадоксе выбора 6 вариантов лучше, чем 24: психолог Шина Айенгар — о парадоксе выбора Статьи Pro Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Статьи Pro Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый? Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый? Статьи Pro В Китае заговорили о плановой экономике. Может ли страна к ней вернуться В Китае заговорили о плановой экономике. Может ли страна к ней вернуться Статьи Pro x The Economist Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики Статьи Pro Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Статьи Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи

Еще одно дело о домогательствах было закрыто после смерти предполагаемого потерпевшего — массажиста из Малибу.

В октябре 2017 года Кевин Спейси извинился перед актером Энтони Раппом, который обвинил его в домогательствах в 1986 году, когда Раппу было 14 лет. После обвинений Спейси лишили роли в сериале Netflix «Карточный домик».

Родившийся в 1959 году Кевин Спейси — лауреат многочисленных кинонаград, в том числе двух «Оскаров». Также актер удостоен звания Почетного командора ордена Британской империи.