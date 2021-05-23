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Общество ,  
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Кевин Спейси впервые получил роль после обвинений в домогательствах

Кевин Спейси
Кевин Спейси (Фото: Steven Senne / AP)

Актер Кевин Спейси, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах, получил первую роль в кино за четыре года. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на авторов фильма.

Спейси сыграет в итальянском фильме L'uomo Che Disegno Dio («Человек, нарисовавший бога»). Режиссером станет Франко Неро. В фильме также сыграет жена режиссера Ванесса Редгрейв.

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Кевин Спейси

«Я очень рад, что Спейси согласился сняться в моем фильме. Я считаю его великим актером и с нетерпением жду начала съемок», — заявил Неро.

79-летний Франко Неро более известен как актер. Неро сыграл главную роль в фильме Джанго 1966 года, а также в фильме Крепкий орешек 2. В 2017 году он получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф.

В отношении Кевина Спейси было выдвинуто три обвинения в сексуальном домогательстве. По первому обвинению прокуратура отказалась возбуждать дело в связи с истечением срока давности, речь шла о 1992 году. Второе обвинение было отозвано самим обвинителем, поскольку он отказался предоставить основную улику — свой мобильный телефон. Еще одно дело о домогательствах было закрыто после смерти обвинителя — массажиста из Малибу.

Кевин Спейси кинематограф Голливуд сексуальные домогательства
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