Кевин Спейси впервые получил роль после обвинений в домогательствах

Кевин Спейси (Фото: Steven Senne / AP)

Актер Кевин Спейси, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах, получил первую роль в кино за четыре года. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на авторов фильма.

Спейси сыграет в итальянском фильме L'uomo Che Disegno Dio («Человек, нарисовавший бога»). Режиссером станет Франко Неро. В фильме также сыграет жена режиссера Ванесса Редгрейв.

«Я очень рад, что Спейси согласился сняться в моем фильме. Я считаю его великим актером и с нетерпением жду начала съемок», — заявил Неро.

79-летний Франко Неро более известен как актер. Неро сыграл главную роль в фильме Джанго 1966 года, а также в фильме Крепкий орешек 2. В 2017 году он получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф.