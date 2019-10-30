Дело о домогательствах против Спейси закрыли из-за смерти обвинителя

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 63,87 (+0,04) Quote, 14:48
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 71,01 (+0,23) Quote, 14:48
В «Синергии» ответили на публикации о сборе отпечатков пальцев у детей Общество, 19:38 Власти сообщили о «массовых авариях» в Москве Общество, 19:28 Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном Политика, 19:23 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:21 Бывший футболист ЦСКА Хонда будет тренироваться у Слуцкого в «Витессе» Спорт, 19:11 Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 19:09 Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах Экономика, 19:05 Кабмин установил пределы повышения тарифов на услуги ЖКХ в 2020 году Экономика, 18:59 Суд отпустил из СИЗО общавшегося с «архангельским террористом» подростка Общество, 18:58 Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье Общество, 18:51 Брат расстрелявшего сослуживцев рядового ответил на сообщения о насилии Общество, 18:49 «Нафтогаз» назвал ожидаемым разрешение Дании на «Северный поток-2» Экономика, 18:43 СК объяснил претензии к новому фигуранту «дела 27 июля» Общество, 18:41 Сеансы Кашпировского: как хайп подпортил онлайн-курсы Pro, 18:35
Общество ,  
0 
Дело о домогательствах против Спейси закрыли из-за смерти обвинителя
Анонимный массажист утверждал, что в 2016 году Спейси домогался его во время сеанса массажа в доме актера в Малибу
Кевин Спейси (Фото: Nicole Harnishfeger / The Inquirer and Mirror / AP)

Канцелярия окружной прокуратуры Лос-Анджелеса (штат Калифорния) официально прекратила дело о сексуальных домогательствах, заведенное против актера Кевина Спейси, после смерти обвинителя. Об этом сообщает Variety.   

«В ходе расследования истец скончался. Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Таким образом, дело было отклонено», — говорится в отчете прокуратуры.  

Свидетелем обвинения был массажист, который утверждал, что в 2016 году Спейси домогался его, прикасаясь к интимным местам, во время сеанса массажа в доме актера в Малибу (Калифорния). Рассмотрение иска по существу должно было начаться в июне 2020 года. Имя истца не разглашается, однако, как пишет CBS, мужчина подал еще одно заявление в суд против Спейси под псевдонимом Джон Доу по делу, которое не было принято в федеральном суде.

По данным Variety, адвокат массажиста, подавшего иск о домогательствах в сентябре 2018 года, уведомил защиту актера о том, что мужчина умер в прошлом месяце. Источник издания рассказал, что обвинитель скончался от рака. В понедельник, 28 октября, замглавы отдела по борьбе с сексуальными преступлениями прокуратуры Лос-Анджелеса Кристина Бакли официально закрыла дело против Спейси.  

В июле текущего года прокуратура Массачусетса закрыла другое дело против Спейси, возбужденное после обвинений в том, что он приставал к 18-летнему посетителю в баре на острове Нантакет (штат Массачусетс) в 2016 году. Сам актер отказывался признавать свою вину, а уголовное производство было прекращено, поскольку обвинитель отказался представить суду в качестве улики свой мобильный телефон, где якобы хранились переписка и видеозаписи со Спейси. NBC News сообщал, что потерпевший добровольно отозвал гражданский иск без возможности повторной подачи.    

В октябре 2017 года Спейси публично извинился перед актером Энтони Раппом, который заявил, что тот домогался его в нью-йоркской квартире в 1986 году, когда Раппу было 14 лет. После обвинений Спейси лишили роли в сериале Netflix «Карточный домик». В 2018 году прокуроры в Лос-Анджелесе отказались выдвигать обвинения против Спейси в связи с истечением срока давности преступления, произошедшего в 1992 году.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Кевин Спейси, актер, сексуальное домогательство
Материалы по теме
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Общество
Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter