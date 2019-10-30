Дело о домогательствах против Спейси закрыли из-за смерти обвинителя

Анонимный массажист утверждал, что в 2016 году Спейси домогался его во время сеанса массажа в доме актера в Малибу

Кевин Спейси (Фото: Nicole Harnishfeger / The Inquirer and Mirror / AP)

Канцелярия окружной прокуратуры Лос-Анджелеса (штат Калифорния) официально прекратила дело о сексуальных домогательствах, заведенное против актера Кевина Спейси, после смерти обвинителя. Об этом сообщает Variety.

«В ходе расследования истец скончался. Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Таким образом, дело было отклонено», — говорится в отчете прокуратуры.

Свидетелем обвинения был массажист, который утверждал, что в 2016 году Спейси домогался его, прикасаясь к интимным местам, во время сеанса массажа в доме актера в Малибу (Калифорния). Рассмотрение иска по существу должно было начаться в июне 2020 года. Имя истца не разглашается, однако, как пишет CBS, мужчина подал еще одно заявление в суд против Спейси под псевдонимом Джон Доу по делу, которое не было принято в федеральном суде.

По данным Variety, адвокат массажиста, подавшего иск о домогательствах в сентябре 2018 года, уведомил защиту актера о том, что мужчина умер в прошлом месяце. Источник издания рассказал, что обвинитель скончался от рака. В понедельник, 28 октября, замглавы отдела по борьбе с сексуальными преступлениями прокуратуры Лос-Анджелеса Кристина Бакли официально закрыла дело против Спейси.

В июле текущего года прокуратура Массачусетса закрыла другое дело против Спейси, возбужденное после обвинений в том, что он приставал к 18-летнему посетителю в баре на острове Нантакет (штат Массачусетс) в 2016 году. Сам актер отказывался признавать свою вину, а уголовное производство было прекращено, поскольку обвинитель отказался представить суду в качестве улики свой мобильный телефон, где якобы хранились переписка и видеозаписи со Спейси. NBC News сообщал, что потерпевший добровольно отозвал гражданский иск без возможности повторной подачи.