Проценко сообщил об отмене противочумных костюмов в красных зонах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,17 (+0,38) Инвестиции, 12:24
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,65 (+0,24) Инвестиции, 12:24
МИД заявил о выдохшемся наступлении талибов в Афганистане Политика, 16:23 Дончич сделал третий трипл-дабл в истории олимпийского баскетбола Спорт, 16:22 В «Авито» назвали города — лидеры по росту спроса на аренду жилья Недвижимость, 16:18 В ФАС сменится главный куратор рекламной отрасли Технологии и медиа, 16:15 Мурашко назвал вызывающие тревогу по коронавирусу регионы России Общество, 16:11 Путин заявил о всеобщей усталости от темы коронавируса Общество, 16:11 Подчиняя время: как человечество обретает контроль над ценнейшим ресурсом РБК и группа «Самолет», 16:07 Бегунья Тимановская ответила на вопрос о возвращении в Белоруссию Спорт, 16:05 Россиянка расплакалась после серебра в прыжках с шестом на Олимпиаде Спорт, 16:03 Узнай своего туриста: чем Югра привлекает путешественников РБК и Сбер, 16:02 Минэкономразвития решило пересмотреть прогноз по инфляции в 2021 году Экономика, 16:01 В сети Ethereum состоялся хардфорк London Крипто, 15:58 IPO Robinhood: о чем нужно знать Крипто, 15:55 Шойгу назвал срок завершения работ по ударному беспилотнику «Охотник» Политика, 15:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

Проценко сообщил об отмене противочумных костюмов в красных зонах

Ранее полный защитный комплект должны были носить все медики, контактирующие с госпитализированными зараженными. Теперь специалисты смогут самостоятельно выбирать облегченный вариант специализированной одежды
Денис Проценко
Денис Проценко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Роспотребнадзор разрешил медикам не носить противочумные защитные костюмы в красных зонах больниц, где лежат больные COVID-19. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, говорится на сайте «Единой России».

«На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать», — пояснил необходимость отказаться от таких костюмов Проценко.

Мантуров на совещании с Путиным оценил дефицит защитных костюмов в России
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По словам главврача, необходим «разумный баланс» между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности. Как отметил Проценко, опыт показывает, что защитить врачей от вируса можно, не осложняя им жизнь. «Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — резюмировал он.

Противочумный костюм — комплект защитной одежды, который персонал медицинских учреждений использует при работе в условиях возможного заражения возбудителями опасных инфекций. Есть разные типы комплектов, сотрудники инфекционных стационаров при контакте с зараженными коронавирусом, согласно указаниям Роспотребнадзора, были обязаны надевать полный защитный костюм.

Как говорится в памятке Роспотребнадзора, он состоит из пижамы или комбинезона, противочумного халата, медицинской шапочки, капюшона (большой косынки), резиновых перчаток, резиновых сапог или водонепроницаемых бахил, ватно-марлевой маски (противопылевого респиратора), защитных очков, полотенца (плюс клеенчатый фартук и нарукавники).

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Смягчив правила, Роспотребнадзор разрешил носить в красных зонах вместо противочумного халата удлиненный хирургический халат (одноразовый или многоразовый) или медицинский халат с длинным рукавом. Вместо капюшона-шлема можно оставить одну медицинскую шапочку. Респиратор в комплекте с герметичными очками в некоторых отделениях допустимо заменить лицевым щитком. Выбрать подходящую защиту медик может в зависимости от выполняемой работы.

Почему в России возник дефицит масок и индивидуальных средств защиты
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Весной прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов в России на фоне пандемии коронавируса. Министр пояснил, что промышленность была рассчитана на выпуск костюмов в меньших объемах, для химического производства. Дефицит частично перекрывали поставками из Китая, кроме того, пошив противоинфекционных комплектов запустили сторонние предприятия, например КамАЗ и «Татнефть».

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Автор
Анна Громова Анна Громова
коронавирус Денис Проценко Роспотребнадзор
Материалы по теме
Мантуров на совещании с Путиным оценил дефицит защитных костюмов в России
Общество
Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве
Общество
Почему в России возник дефицит масок и индивидуальных средств защиты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter