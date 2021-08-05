Проценко сообщил об отмене противочумных костюмов в красных зонах

Ранее полный защитный комплект должны были носить все медики, контактирующие с госпитализированными зараженными. Теперь специалисты смогут самостоятельно выбирать облегченный вариант специализированной одежды

Денис Проценко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Роспотребнадзор разрешил медикам не носить противочумные защитные костюмы в красных зонах больниц, где лежат больные COVID-19. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, говорится на сайте «Единой России».

«На старте пандемии казалось, что альтернативы противочумному костюму, покрывающему все тело, быть не может. Но в таких СИЗах безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать», — пояснил необходимость отказаться от таких костюмов Проценко.

По словам главврача, необходим «разумный баланс» между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности. Как отметил Проценко, опыт показывает, что защитить врачей от вируса можно, не осложняя им жизнь. «Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — резюмировал он.

Противочумный костюм — комплект защитной одежды, который персонал медицинских учреждений использует при работе в условиях возможного заражения возбудителями опасных инфекций. Есть разные типы комплектов, сотрудники инфекционных стационаров при контакте с зараженными коронавирусом, согласно указаниям Роспотребнадзора, были обязаны надевать полный защитный костюм.