Число новых случаев COVID-19 в Москве вновь превысило 3 тыс.

Последние два дня показатель держался ниже этой отметки, но 5 августа вырос до 3227. Всего в регионе известно о 1,5 млн случаев заболевания COVID-19

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

За прошедшие сутки в Москве выявили 3227 человек, заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Последний раз более 3 тыс. заболевших в столице выявляли 2 августа (3330), после этого число новых случаев опускалось ниже этой отметки (4 августа, 2502 человека) и ниже 2 тыс. (3 августа, 1952 человека).

Москва традиционно лидирует по суточному приросту заболевших среди субъектов. 5 августа в Санкт-Петербурге зарегистрировали 1911 случаев, в Московской области — 1287. В целом в России за последние 24 часа выявили 23 120 зараженных.

Всего в столице с начала пандемии стало известно о 1,51 млн заражений коронавирусом. Среди регионов Москва на первом месте не только по суточному, но и по общему показателю. За ней идут Петербург с 538,2 тыс. заболевших и Подмосковье, где выявили 392,8 тыс. заражений. Общее число случаев заражения в России — 6 379 904.