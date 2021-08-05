Число новых случаев COVID-19 в Москве вновь превысило 3 тыс.

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,17 (+0,38) Инвестиции, 12:24
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,65 (+0,24) Инвестиции, 12:24
Юристы назвали условия нарушения права на неприкосновенность жилья Общество, 12:34 Как вырасти из бизнеса «на коленке» за шесть недель РБК и Альфа-Банк, 12:33 Сбербанк объявил о переходе на единый карточный продукт — Сберкарту Партнерский материал, 12:31 ЦИК допустила передачу квоты на наблюдателей ОБСЕ другим организациям Политика, 12:27 JPMorgan запустил собственный биткоин-фонд для богатых клиентов Крипто, 12:26 Россиянин на велотреке вышел в полуфинал спринта на Олимпиаде Спорт, 12:24 Замглавы Минздрава назвал число привитых от коронавируса жителей России Общество, 12:21 Названы регионы — лидеры по приросту объемов строящегося жилья Недвижимость, 12:20 IPO Robinhood: о чем нужно знать Крипто, 12:14 Объем ввода жилья по схеме эскроу превысил 10 млн кв. м за два года Недвижимость, 12:12 Disney поделился трейлером отеля, погружающего в мир «Звездных войн» Стиль, 12:11 Как сэкономить 35% бюджета на ИТ-расходах. Тест РБК и Онланта, 12:09 Мизулина назвала соцсети-лидеры по деструктивному контенту Политика, 12:08 Россиянин победил американца в бою за золото. Онлайн 13-го дня Игр Спорт, 12:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число новых случаев COVID-19 в Москве вновь превысило 3 тыс.

Последние два дня показатель держался ниже этой отметки, но 5 августа вырос до 3227. Всего в регионе известно о 1,5 млн случаев заболевания COVID-19
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

За прошедшие сутки в Москве выявили 3227 человек, заразившихся коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Последний раз более 3 тыс. заболевших в столице выявляли 2 августа (3330), после этого число новых случаев опускалось ниже этой отметки (4 августа, 2502 человека) и ниже 2 тыс. (3 августа, 1952 человека).

Москва традиционно лидирует по суточному приросту заболевших среди субъектов. 5 августа в Санкт-Петербурге зарегистрировали 1911 случаев, в Московской области — 1287. В целом в России за последние 24 часа выявили 23 120 зараженных.

Всего в столице с начала пандемии стало известно о 1,51 млн заражений коронавирусом. Среди регионов Москва на первом месте не только по суточному, но и по общему показателю. За ней идут Петербург с 538,2 тыс. заболевших и Подмосковье, где выявили 392,8 тыс. заражений. Общее число случаев заражения в России — 6 379 904.

Число случаев COVID-19 в мире превысило 200 млн
Общество
Фото:AP

Помимо этого в Москве за сутки умерли 68 человек (25 994 с начала пандемии). Также скончались 45 человек в Петербурге, 30 человек в Московской области, 28 — в Нижегородской.

Общее число новых летальных исходов в России — 794, всего в стране от заражения коронавирусом скончались 162 509 человек, по данным оперативного штаба.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Накануне стало известно, что число больных с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких в Москве, снизилось до рекордного с 14 июня показателя — 455.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что фиксируют стабилизацию и медленное снижение случаев заболевания COVID-19. «Сейчас репродуктивный номер показывает, так сказать, активность эпидемии в каком-то населении. Он сейчас в России ниже единицы, и это хорошо. Так что мы видим снижение, но, конечно, регионы разные», — уточнила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
коронавирус COVID-19
Материалы по теме
Попова назвала долю штамма «дельта» среди заболевших коронавирусом
Общество
Мурашко назвал долю непривитых среди госпитализированных с коронавирусом
Общество
В мире 200 млн заболевших COVID. Самое актуальное о пандемии на 5 августа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter