В Москве число больных на ИВЛ упало до минимума с середины июня

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве снизилось количество больных с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 455, сообщил столичный оперативный штаб в Telegram.

Это рекордный показатель с 14 июня, следует из данных оперативного штаба, тогда на ИВЛ находились 457 человек.

Кроме того, за сутки в городе выявили 2502 новых случая заболевания, умерли 76 человек, выздоровели 4302 жителя Москвы.

В России за последние сутки выявили 22 589 новых случаев заражения COVID-19, умерли 790 человек.

В основном на ИВЛ попадают люди, зараженные дельта-штаммом коронавируса, говорил в начале июля главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев на основании собственных оценок течения болезни. По его словам, доля таких людей может доходить до 90% от всех нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Опрошенные РБК эксперты согласились с этим выводом. Доля заболевших штаммом «дельта» среди всех больных коронавирусом составляет почти 70%, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В конце июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город прошел пики заболеваемости, благодаря чему в два раза уменьшилось количество используемых коек для коронавирусных больных. Однако Собянин подчеркнул, что вирус «никуда не делся» и риск им заболеть по-прежнему остается.