При обрушении моста во время учений в ЕАО пострадали около 20 человек

В Еврейской автономной области обрушился мост, пострадали около 20 человек. Инцидент произошел во время военных учений

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Еврейской автономной области во время военных учений обрушился мост, 18 человек пострадали, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«В поселке им. Тельмана в Смидовическом районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек», — сказал собеседник агентства.

По его информации, пострадавших направили в госпиталь в Хабаровске.

Информацию о том, что в регионе обрушился железнодорожный мост и есть пострадавшие, подтвердил источник «Интерфакса».

«Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет», — сообщил он.