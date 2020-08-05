При обрушении моста во время учений в ЕАО пострадали около 20 человек
В Еврейской автономной области во время военных учений обрушился мост, 18 человек пострадали, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
«В поселке им. Тельмана в Смидовическом районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек», — сказал собеседник агентства.
По его информации, пострадавших направили в госпиталь в Хабаровске.
Информацию о том, что в регионе обрушился железнодорожный мост и есть пострадавшие, подтвердил источник «Интерфакса».
«Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет», — сообщил он.