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При обрушении моста во время учений в ЕАО пострадали около 20 человек

В Еврейской автономной области обрушился мост, пострадали около 20 человек. Инцидент произошел во время военных учений
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Еврейской автономной области во время военных учений обрушился мост, 18 человек пострадали, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«В поселке им. Тельмана в Смидовическом районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек», — сказал собеседник агентства.

По его информации, пострадавших направили в госпиталь в Хабаровске.

Информацию о том, что в регионе обрушился железнодорожный мост и есть пострадавшие, подтвердил источник «Интерфакса».

«Инцидент произошел в Смидовичском районе, где проводятся военные учения. Конструкции моста не выдержали нагрузки и рухнули. Пострадали порядка 20 человек. Жертв нет», — сообщил он.

Появилось видео с места обрушения моста в Мурманской области
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По данным РЕН ТВ, в ходе подготовки к окружным учениям обрушился понтонный мост. Пострадали около 20 человек, десять из которых получили тяжелые травмы, сообщил телеканал. 

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РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В начале июня в Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола. По данным МЧС, из-за растаявшего на реке снега подмыло насыпь опоры моста, которая в результате не выдержала нагрузки. Пострадавших тогда не было.

Накануне обрушения моста районные власти заявили о прекращении пассажирского и грузового движения по нему. Все поезда, следовавшие в Мурманск, останавливались перед мостом, а пассажиров доставляли через реку в город и обратно к станции автобусами. Восстановили железнодорожное сообщение с Мурманском 19 июня. Для этого была построена обходная дорога.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Любовь Порываева
Теги: обрушение моста, Еврейская автономная область, пострадавшие
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