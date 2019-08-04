Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с массовыми расстрелами людей в штатах Огайо и Техас. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин направил Президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями», — говорится в сообщении.

Ранее 4 августа в городе Дейтон штата Огайо мужчина открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли десять человек, включая нападавшего. Еще 26 человек пострадали.

Накануне, 3 августа, в городе Эль-Пасо штата Техас жертвами стрельбы в супермаркете стали 20 человек, еще 26 получили ранения.

Дональд Трамп назвал случившееся проявлением трусости.

