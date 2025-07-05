В Шереметьево на фоне ограничений отменили и задержали две сотни рейсов
Аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно, отправляют и принимают рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«По данным на 21:00 МСК, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот»), задержано на период более двух часов 47 рейсов», — написал он.
Для максимально быстрой минимизации последствий от введенных ранее ограничений в Шереметьево вывели на работу дополнительный персонал — 70 человек, рассказал Кореняко. Кроме того, были задействованы дополнительные 15 единиц техники для наземного обслуживания.
В медпунктах, расположенных в терминалах аэропорта также вывели дополнительный персонал. Больше сотрудников задействовали и для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов