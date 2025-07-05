В Шереметьево на фоне ограничений отменили и задержали две сотни рейсов

Аэропорты московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно, отправляют и принимают рейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«По данным на 21:00 МСК, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет (80% приходится на рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот»), задержано на период более двух часов 47 рейсов», — написал он.

Для максимально быстрой минимизации последствий от введенных ранее ограничений в Шереметьево вывели на работу дополнительный персонал — 70 человек, рассказал Кореняко. Кроме того, были задействованы дополнительные 15 единиц техники для наземного обслуживания.

В медпунктах, расположенных в терминалах аэропорта также вывели дополнительный персонал. Больше сотрудников задействовали и для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями.

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