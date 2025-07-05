Группа «Блестящие» застряла в самолете из-за задержек в Шереметьево

Участницы группы «Блестящие»: Сильвия Золотова, Надя Ручка, Ксения Новикова, Кристина Илларионова и Марина Бережная (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК)

Группа «Блестящие» более трех часов оставались в самолете после прилета из Тюмени в Шереметьево. Об этом в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сообщила одна из участниц коллектива Сильвия Золотова.

Певица опубликовала видео из салона лайнера.

«На корабле бунт, третий час не выпускают из самолета», — написала Золотова.

Позднее девушка написала, что пассажиры смогли покинуть лайнер.

Солистка «Блестящих» Надежда Ручка переопубликовала пост телеграм-канала «Тут Москва», в котором говорится, что группа возвращалась в Москву рейсом «Аэрофлота». Девушки летели из Кургана через Тюмень.

«Аэрофлот» сообщил об отменах нескольких рейсов. Количество отмененных рейсов в авиакомпании не уточнили. Пассажирам посоветовали проверять свои бронирования через приложение.

Ранее в Минобороны сообщили что над Московским регионом сбили пять беспилотников, два из них летели на столицу.

За последние сутки несколько аэропортов в России ограничивали работу на фоне атак украинских дронов. Петербургский аэропорт Пулково закрывали трижды менее чем за сутки. Аэропорт Шереметьево на несколько часов перестал выпускать лайнеры. Росавиация сообщала об ограничениях «в ряде секторов московской воздушной зоны» и усилении ветра.

Утром 5 июля ограничения вводили в аэропортах Ижевска и Иваново, позднее прием и выпуск рейсов ограничили в аэропортах Кирова и Ярославля. В аэропорту Сочи сообщили, что на прилет и вылет задержали 20 рейсов.