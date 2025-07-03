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Технологии и медиа ,  
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«ВКонтакте» перестала открываться

В VK сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Социальная сеть «ВКонтакте» перестала открываться. При попытке открыть ее высвечивается предупреждение: «Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже».

В VK сообщили РБК, что знают о проблеме.

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой «ВКонтакте». Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — заявили в компании.

По данным сервиса «Сбой.рф», пользователи активно жалуются, что не могут открыть портал. К 15:00 уже появилось более 13 тыс. жалоб.

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Сервис Downdetector зарегистрировал первые обращения примерно в 14:30.

Больше всего жалоб приходит из Москвы, Санкт-Петербурга и Магаданской области.

Чаще всего жалуются на сбой в работе сайта (70%). Значительно меньше людей заметили трудности в доступе к мобильному приложению.

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Денис Малышев
ВКонтакте сбой соцсети
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