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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Росавиация заявила об остановке вылетов самолетов из Шереметьево

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Атаки беспилотников на Москву
Ограничен только вылет рейсов из аэропорта, прилет проходит штатно. Об изменениях в работе других столичных воздушных гаваней не сообщается
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Московский аэропорт Шереметьево работает только на прием рейсов, вылеты приостановлены, рассказали в Росавиации.

Ранее в ведомстве заявили, что в воздушном пространстве столичного региона действуют временные ограничения в некоторых секторах.

«Из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании. Решения о них принимают авиакомпании, исходя из своих подходов к формированию собственных производственных программ», — сказано в сообщении. Росавиация уточнила, что ограничения в Шереметьево введены из-за этих ограничений, а также усиления ветра. 

Незадолго до этого была отражена атака двух дронов, летевших на Москву. Они были уничтожены в период с 8:00 до 9:40. Еще по одному БПЛА ликвидировали над территорией четырех других регионов — Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областей.

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Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Прошедшей ночью и утром над российскими регионами было сбито в общей сложности почти 110 беспилотников. Большинство из них — 34 — нейтрализовали в Воронежской области.

Из-за опасности атак в это время закрывали несколько аэропортов. В частности, дважды приостанавливал работу петербургский Пулково. Также ограничения на полеты вводили в Саратове, Ижевске, Ульяновске, Иванове.

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Шереметьво Москва Росавиация
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