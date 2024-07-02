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Жара в Москве побила рекорд 134-летней давности

Тишковец: в Москве побит 134-летний температурный рекорд
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Температура воздуха в Москве 2 июля побила температурный рекорд, державшийся 134 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

«Такой жары в Москве 2 июля не было последние 134 года», — написал он. По словам синоптика, в центре города воздух прогрелся до плюс 32,1 градуса. Ранее максимальным показателем для этого дня было 31,9 градуса, отмечает ТАСС.

Тишковец допустил, что 3 июля температура воздуха может подняться до плюс 33 градусов, побив рекорд 1917 года; 4 июля — до плюс 34 градусов, превысив отметку 1938 года.

Вильфанд предупредил москвичей о «тревожной» жаре по ночам
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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что в течение рабочей недели с 1 по 5 июля ожидается аномальная жара. Он объяснил высокую температуру воздуха расположением гребня высокого давления, которое препятствует образованию облаков, а также активностью солнца.

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Теги
Москва температурный рекорд Евгений Тишковец
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