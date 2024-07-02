В России зафиксировали почти 30 температурных рекордов

В «Фобосе» сообщили о почти 30 температурных рекордах 1 июля

В почти 30 городах 1 июля зафиксировали температурный рекорд — воздух прогрелся до более плюс 30 градусов, сообщили в «Фобосе». Москву при этом ожидают четыре дня аномальной жары

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России 1 июля зафиксировали почти 30 температурных рекордов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«Первый день июля в России ознаменовался очередной серией температурных рекордов тепла. Всего по стране было зафиксировано 28 небывалых за всю метеоисторию 1 июля значений максимальной температуры», — написал он.

По его словам, температурные рекорды установлены в Пскове ( плюс 34,3 градуса), Чите (плюс 34,1 градуса), Санкт-Петербурге (плюс 33,2 градуса), Орле (плюс 31,5 градуса), Коломне (плюс 32,2 градуса), Сунтаре (плюс 35,4 градуса), Ленске (плюс 34,6 градуса), Кингисеппе (плюс 31,9 градуса), Тихвине (плюс 32,1 градуса), Старой Руссе (плюс 33,3 градуса), Бологом (плюс 33,0 градуса), Пушкинских Горах (плюс 32,6 градуса), Великих Луках (плюс 32,9 градуса), Вязьме (плюс 31,4 градуса), Можайске (плюс 31,3 градуса), Сухиничах (плюс 31,2 градуса), Енисейске (плюс 32,8 градуса), Тайшете (плюс 32,9 градуса), Мамакане (плюс 37,1 градуса), Братске (плюс 32,6 градуса), Багдарине (плюс 31,7 градуса), Романовке (плюс 31,9 градуса), Инге (плюс 33,1 градуса), Агинском (плюс 33,7 градуса), Феодосии (плюс 33,7 градуса), Приморско-Ахтарске (плюс 35,6 градуса), Туапсе (плюс 33,5 градуса). Также рекорд зафиксирован в Херсоне (плюс 35,9 градуса, Херсонская область вошла в состав России в 2022 году с административным центром в Геническе, город Херсон находится под контролем Украины).

В Москве температура воздуха 2 июля поднимется до плюс 30,2–33 градусов. «Даже для макушки лета это аномальная жара, превышающая норму климата почти на 10 градусов. Мало того, возможен повтор, либо падение температурного рекорда 1890 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 31,9 градуса. То есть такой жары 2 июля не было последние 134 года!» — добавил Тишковец.

Он также спрогнозировал новые температурные рекорды в столице в следующие два дня. По словам синоптика, 3 июля ожидается плюс 31–33 градуса, 4 июля — плюс 32–34 градуса. К выходным температура воздуха опустится «до положенной в июле» климатической нормы — плюс 25–28 градусов.

Ранее Гидрометцентр России предупредил жителей Московского региона об аномальной жаре, которая продлится как минимум до 3 июля.