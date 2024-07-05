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Театральное дело ,  
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Беркович и Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Сюжет
Театральное дело
Беркович и Петрийчук проходят по делу об оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол» об уехавших в Сирию женщинах. И они сами, и приходившие в суд актеры указывали, что пьеса имеет противоположный смысл
Светлана Петрийчук (слева) и Евгения Беркович
Светлана Петрийчук (слева) и Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Прокурор запросил по шесть лет колонии режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол», сообщили адвокаты.

Суд по так называемому театральному делу проходил в закрытом режиме из-за «угроз» свидетелям. Адвокаты уточнили, что прокурор Екатерина Денисова попросила суд признать подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет; до семи лет лишения свободы).

И Беркович, и Петрийчук запросили по шесть лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок четыре года.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в силу прокурор попросила оставить без изменения, а в срок отбывания наказания зачесть время, уже отбытое девушками под стражей (начиная с 4 мая 2023 года). Очередное судебное заседание по делу состоится 8 июля в 10:00 мск.

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Политика
Евгения Беркович

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года из-за поставленного режиссером спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». В нем, в частности, показаны истории женщин, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама и уезжали к ним в Сирию. По версии следствия, в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Задержанные девушки неоднократно отвергали обвинения. Беркович называла целью постановки профилактику терроризма, подчеркивая, что сама «ничего, кроме осуждения или отвращения», к терроризму не испытывает. В защиту фигуранток выступили многие деятели культуры, в том числе актеры Ксения Раппопорт и Вениамин Смехов. Последний также заявил, что в постановке нет оправдания терроризма, наоборот, это спектакль-предупреждение.

Тем не менее уже в апреле 2024 года Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. В июне суд по «театральному делу» закрыли, после того как сторона обвинения заявила о размещенных в интернете угрозах в адрес участников заседания. Прессе распечатки не показали, но с ними ознакомились адвокаты. Адвокат Ксения Карпинская после этого в ходе заседания заявила, что из представленных распечаток не следует, что в адрес участников заседания поступают угрозы, в них содержатся «выражения, которые на футбольных матчах кричат бесконечно, и никто не воспринимает это как прямую угрозу».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Светлана Петрийчук Евгения Беркович колония суд спектакль оправдание терроризма
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