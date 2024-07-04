Беркович после закрытых прений о наказании показала цифру 6

Прокурор запросил у суда наказание для Беркович и Петрийчук, какое именно — неизвестно, поскольку заседание прошло в закрытом режиме. Режиссеру и сценаристке вменяют оправдание терроризма, они отвергают обвинения

Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Режиссер Евгения Беркович, которую вместе со сценаристом Светланой Петрийчук обвиняют в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол», после закрытых прений во 2-м Западном окружном военном суде показала журналистам цифру шесть, фотографию опубликовала «Медиазона» (признана иноагентом).

В суде в ходе прений прокурор запросил наказание, сообщило ранее госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. Других подробностей оно не привело.

Адвокаты обвиняемых не ответили на звонки РБК.

Суд по делу Беркович и Петрийчук ранее закрыли из-за «угроз» свидетелям. Прокурор представила распечатки комментариев в Сети, но, как отмечала адвокат Ксения Карпинская, из них не следовало, что участникам заседания угрожали. Решение о закрытии процесса приняли сразу после представления доказательств обвинения.

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года, им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет; до семи лет лишения свободы). Поводом стал поставленный Беркович спектакль по пьесе Петрийчук «Финист Ясный Сокол». В нем показаны истории женщин, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама и уезжали к ним в Сирию. По версии следствия, в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Беркович, Петрийчук и их адвокаты отвергали обвинения. Режиссер называла целью постановки профилактику терроризма, подчеркивая, что сама «ничего, кроме осуждения или отвращения», к терроризму не испытывает. В защиту фигуранток выступили многие деятели культуры, в том числе актеры Ксения Раппопорт и Вениамин Смехов. Последний заявил, что в постановке нет оправдания терроризма, наоборот, это спектакль-предупреждение.