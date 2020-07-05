В Москве умерли 22 пациента с коронавирусом

Всего в столице умерли почти четыре тыс. человек, в России - более 10 тыс. жертв. По данным на 5 июля, в стране зарегистрировали свыше 681 тыс. зараженных

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За прошедшие сутки в столице скончались еще 22 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество жертв в Москве выросло до 3975 человек.

Это вторые сутки, когда количество умерших в столице не превышает 30 человек (накануне оперативный штаб зарегистрировал 25 человек). Всего в России, по данным на 5 июля, от коронавируса скончались более 10 тыс. человек.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 681,2 тыс. зараженных. За последние сутки в России выявили 6,7 тыс. заболевших, прирост новых случаев COVID-19 не превышает 7 тыс. человек с 25 июня. Вылечились в общей сумме более 450 тыс.

По подсчетам экспертов в области иммунологии и эпидемиологии, распространение инфекции может пойти на спад, когда COVID-19 переболеют более 50% людей. Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов рассказал РБК, что для хорошей иммунной прослойки вирусом должны переболеть 75% населения.