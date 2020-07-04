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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 25 заразившихся коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число скончавшихся из-за коронавируса в Москве приближается к 4 тыс. человек

В Москве за прошедшие сутки скончались 25 пациентов с пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в столице умерли 3 929 заболевших COVID-19.

Число новых заразившихся в Москве последние три дня держится на уровне около 600 человек в день. По данным штаба на утро 3 июля, за сутки в городе зарегистрировали 659 случаев заражения, что почти на 89% меньше, чем двумя месяцами ранее, и почти на 20% меньше, чем неделю назад. Всего в столице коронавирусом заразились 223,5 тыс. человек.

В то же время количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, за день в городе выписали еще 1591 пациента, а общее число выздоровевших выросло до 154,8 тыс. человек.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Москва, смертность
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