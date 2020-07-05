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Писатели из Петербурга потребовали закрыть дело журналистки Прокопьевой

В открытом письме они назвали дело против Прокопьевой «делом против всех нас» и считают, что приговор журналистке приведет к окончательной дискредитации судебной системы России
Светлана Прокопьева
Светлана Прокопьева (Фото: svetlana.prokopyeva.9 / Facebook)

Члены петербургского ПЕН-клуба, куда входят поэты, эссеисты и романисты, написали открытое письмо в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Писатели потребовали «немедленно» прекратить уголовное преследование журналистки.

Авторы письма считают, что дело Прокопьевой ставит под удар независимую журналистику и право на осмысление и высказывание, «без которых невозможно демократическое общество».

В письме также утверждается, что одно из доказательств, фигурирующих в деле, а именно экспертиза, которую подготовил Хакасский государственный университет, сфальсифицировано. Несмотря на это, заявили в ПЕН-клубе, судебный процесс близится к завершению. «<...> Светлане Прокопьевой грозит тюрьма только за то, что она выполняла свою работу. Если это произойдет — судебная система в России будет окончательно дискредитирована», — говорится в письме.

К материалам дела Прокопьевой приложена дополнительная психолого-лингвистическая экспертиза, якобы выполненная Хакасским государственным университетом им. Н.Ф. Катанова. Однако на заседании 26 июня адвокат Виталий Черкасов сообщил, что на листах экспертизы отсутствуют оттиски печати университета, а сам бланк не соответствует официальному бланку вуза. Кроме того, адвокат сделал запрос в Хакасский госуниверситет, где ему сообщили, что не имеют отношения к экспертизе. Также там отметили, что эксперт, проводившая исследование, состояла в штате учебного заведения только до 2016 года. Сейчас она сотрудничает с вузом по договору, тогда как для проведения экспертиз университет привлекает только штатных работников.

Защита попросила исключить экспертизу из дела Прокопьевой, но суд отказался это сделать.

РБК обратился за комментарием в Хакасский государственный университет.

Прокурор запросил 6 лет для журналистки по делу об «оправдании террора»
Общество
Фото: Светлана Прокопьева / Facebook

Авторы открытого письма назвали дело Прокопьевой «делом против всех нас» и подчеркнули, что это дело против каждого, «кому небезразлично будущее нашей страны».

Под письмом подписались 30 членов ПЕН-клуба Петербурга.

В октябре 2019 года уголовное дело против Прокопьевой также потребовали прекратить в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России. Тогда же многие СМИ опубликовали открытое письмо Прокопьевой. В нем она заявила о непризнании вины и назвала уголовное преследование «банальной местью обиженных силовиков».

В Москве начались задержания на акции в поддержку журналистки Прокопьевой
Общество
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Расследование в отношении Прокопьевой началось после того, как в ноябре 2018 года в рамках своей авторской программы на радио «Эхо Москвы в Пскове» она высказалась о возможных причинах самоподрыва подростка на входе в здание управления ФСБ в Архангельске. По ее мнению, одной из причин могло стать ограничение политических и гражданских свобод в России. После этого текст ее выступления был опубликован на сайте издания «Псковская лента новостей».

В феврале 2019 года Прокопьева стала подозреваемой по делу об оправдании терроризма, а в сентябре ей предъявили официальное обвинение. 3 июля прокурор запросила для нее шесть лет лишения свободы.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Артем Афонский
Теги: журналистика, уголовное дело, оправдание терроризма
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