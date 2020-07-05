Писатели из Петербурга потребовали закрыть дело журналистки Прокопьевой

В открытом письме они назвали дело против Прокопьевой «делом против всех нас» и считают, что приговор журналистке приведет к окончательной дискредитации судебной системы России

Светлана Прокопьева (Фото: svetlana.prokopyeva.9 / Facebook)

Члены петербургского ПЕН-клуба, куда входят поэты, эссеисты и романисты, написали открытое письмо в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Писатели потребовали «немедленно» прекратить уголовное преследование журналистки.

Авторы письма считают, что дело Прокопьевой ставит под удар независимую журналистику и право на осмысление и высказывание, «без которых невозможно демократическое общество».

В письме также утверждается, что одно из доказательств, фигурирующих в деле, а именно экспертиза, которую подготовил Хакасский государственный университет, сфальсифицировано. Несмотря на это, заявили в ПЕН-клубе, судебный процесс близится к завершению. «<...> Светлане Прокопьевой грозит тюрьма только за то, что она выполняла свою работу. Если это произойдет — судебная система в России будет окончательно дискредитирована», — говорится в письме.

К материалам дела Прокопьевой приложена дополнительная психолого-лингвистическая экспертиза, якобы выполненная Хакасским государственным университетом им. Н.Ф. Катанова. Однако на заседании 26 июня адвокат Виталий Черкасов сообщил, что на листах экспертизы отсутствуют оттиски печати университета, а сам бланк не соответствует официальному бланку вуза. Кроме того, адвокат сделал запрос в Хакасский госуниверситет, где ему сообщили, что не имеют отношения к экспертизе. Также там отметили, что эксперт, проводившая исследование, состояла в штате учебного заведения только до 2016 года. Сейчас она сотрудничает с вузом по договору, тогда как для проведения экспертиз университет привлекает только штатных работников.

Защита попросила исключить экспертизу из дела Прокопьевой, но суд отказался это сделать.