Прокурор запросил 6 лет для журналистки по делу об «оправдании террора»

Гособвинитель запросила шесть лет для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в «оправдании терроризма» из-за статьи о самоподрыве подростка в архангельском управлении ФСБ

Фото: Светлана Прокопьева / Facebook

Прокурор запросила наказание в виде шести лет лишения свободы для журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за текста о теракте в архангельском УФСБ. Об этом гособвинитель заявила в прениях сторон на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда, сообщили РБК в международной правозащитной группе «Агора». Трансляцию прений ведет на YouТube псковский активист Николай Кузьмин.

7 ноября 2018 года, выступая в своей авторской программе «Минутка просветления» в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», Прокопьева рассуждала о причинах самоподрыва несовершеннолетнего анархиста Михаила Ж. в приемной УФСБ Архангельской области. Она говорила, что причиной действий подростка стали политические уголовные дела и произвол силовиков, а также сравнивала этот поступок с терактами народовольцев в XIX веке. Текст выступления затем был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на сайте издания «Псковская лента новостей».

В декабре того же года редакции обоих изданий получили предупреждения от Роскомнадзора, а впоследствии были оштрафованы на 150 тыс. и 200 тыс. руб. У Прокопьевой прошли обыски, а в сентябре следующего года СК официально предъявил ей обвинение по террористической статье. В декабре прокурор отказался утверждать обвинительное заключение журналистке, вернув дело на доследование, однако в итоге оно все же дошло до суда.

Обвинение Прокопьевой основывалось на показаниях сотрудников Роскомнадзора — главы областного управления ведомства Дмитрия Федорова и начальника одного из отделов Эдуарда Кожокаря, а также сотрудников группы мониторинга СМИ из ФГУП «Главный радиочастотный центр». Кроме того, среди свидетелей обвинения были депутат Островского района Псковской области от партии «Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко, которого, с его слов, возмутила публикация, глава местного Союза ветеранов кавказских войн Игорь Иванов и несколько учителей истории.