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Прокурор запросил 6 лет для журналистки по делу об «оправдании террора»

Гособвинитель запросила шесть лет для псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в «оправдании терроризма» из-за статьи о самоподрыве подростка в архангельском управлении ФСБ
Фото: Светлана Прокопьева / Facebook
Фото: Светлана Прокопьева / Facebook

Прокурор запросила наказание в виде шести лет лишения свободы для журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за текста о теракте в архангельском УФСБ. Об этом гособвинитель заявила в прениях сторон на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда, сообщили РБК в международной правозащитной группе «Агора». Трансляцию прений ведет на YouТube псковский активист Николай Кузьмин.

7 ноября 2018 года, выступая в своей авторской программе «Минутка просветления» в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», Прокопьева рассуждала о причинах самоподрыва несовершеннолетнего анархиста Михаила Ж. в приемной УФСБ Архангельской области. Она говорила, что причиной действий подростка стали политические уголовные дела и произвол силовиков, а также сравнивала этот поступок с терактами народовольцев в XIX веке. Текст выступления затем был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на сайте издания «Псковская лента новостей».

Эксперты обосновали «оправдание терроризма» в деле псковской журналистки
Общество
Светлана Прокопьева

В декабре того же года редакции обоих изданий получили предупреждения от Роскомнадзора, а впоследствии были оштрафованы на 150 тыс. и 200 тыс. руб. У Прокопьевой прошли обыски, а в сентябре следующего года СК официально предъявил ей обвинение по террористической статье. В декабре прокурор отказался утверждать обвинительное заключение журналистке, вернув дело на доследование, однако в итоге оно все же дошло до суда.

Обвинение Прокопьевой основывалось на показаниях сотрудников Роскомнадзора — главы областного управления ведомства Дмитрия Федорова и начальника одного из отделов Эдуарда Кожокаря, а также сотрудников группы мониторинга СМИ из ФГУП «Главный радиочастотный центр». Кроме того, среди свидетелей обвинения были депутат Островского района Псковской области от партии «Коммунисты России» Вячеслав Евдокименко, которого, с его слов, возмутила публикация, глава местного Союза ветеранов кавказских войн Игорь Иванов и несколько учителей истории.

СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Общество
<p>Светлана Прокопьева</p>

В качестве других доказательств вины журналистки следствие и гособвинение привели экспертизы, авторы которых утверждали, что текст Прокопьевой был направлен «на формирование положительного отношения к терроризму», а теракт в нем рассматривается «как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России». Они полагали, что журналистка приписывала Михаилу Ж. «высокие цели и благородные мотивы», выступала с точки зрения «сторонников оппозиции», «акцентируя негативные черты государственного устройства современной России», и не выказала должного порицания по отношению к теракту.

«Я задумалась, откуда берутся политически мотивированные теракты: это признак нездоровья общества. Моей задачей было найти причину, по которой возник дисбаланс и случилось ненормальное явление», — поясняла журналистка на допросе в суде (цитата по «Коммерсанту»). Она подчеркивала, что деятельность террористов XIX века нанесла стране большой урон: «Если сегодня мы видим такой же симптом, мы должны задуматься, куда мы движемся. Параллель чудовищная, и она пугает».

Прекратить дело Прокопьевой требовал в том числе Совет по правам человека при президенте России. Его члены в письме к прокурору Псковской области заявляли, что журналисты должны иметь право свободно высказываться на тему «психологических аспектов терроризма».

В октябре два десятка изданий опубликовали открытое письмо Прокопьевой, где та назвала свое уголовное дело «кулаком в лицо каждому журналисту нашей страны» и «банальной местью обиженных силовиков», на которых возложила ответственность за архангельский взрыв: «Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан <...>. На мой взгляд, этим уголовным делом государство лишь подтвердило мои тезисы».

Автор: Маргарита Алехина
Теги: терроризм, Роскомнадзор, Псков, ФСБ
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Эксперты обосновали «оправдание терроризма» в деле псковской журналистки
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СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
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Журналистка сообщила о возврате дела об оправдании террора следователям
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