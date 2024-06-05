Экстремистов из тувинской «Черной армии» будут судить в Москве

Дела фигурантов, связанных с тувинской организацией «Кара Шериг», которую считают подразделением АУЕ, рассматривают в Москве. Обвинение считает, что это способствует объективности процесса. Защита настаивает на рассмотрении в Туве

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Дела лидеров тувинской организации «Кара Шериг» («Черная армия»; по версии следствия, связано с признанным в 2020 году экстремистским и запрещенным в России движением АУЕ) рассмотрит суд Москвы, а не Кызыла, обратил внимание «Коммерсантъ».

Аббревиатура АУЕ расшифровывается как «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство». Она используется в криминальном сленге в качестве приветствия. Участники сообщества АУЕ популяризуют уголовный образ жизни, выступают за признание авторитетов уголовного мира и тюремных схем поведения в повседневной жизни.

Из базы данных Головинского районного суда Москвы следует, что материалы туда поступили в середине марта. Всех фигурантов обвиняют в участии с экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК), исключение составляет Юрий Саая — ему вменяют создание такой организации (ч. 1 ст. 282.2 УК) вместе с Ангыром Салчаком. Остальные — Мерген Дугарчап, Ангырак Кара-Сал и Начын Монгуш также обвиняются в финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК). По данным «Ъ», последнему также вменяют дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК).

Как сообщает издание, решение о передаче дела в столичный суд принял Верховный суд по представлению заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Он утвердил обвинение, предъявленное фигурантам следствием, и не стал направлять материалы в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

Разинкин в обращении Верховному суду аргументировал меру тем, что обвиняемые «занимают высшее положение в преступной иерархии», имеют взаимоотношения с различными должностными лицами Тувы и представителями СМИ, поэтому при рассмотрении уголовного дела в республике возникнут сомнения в объективности судебного решения, а в других регионах позиция суда будет исключительно нейтральной.

Представители защиты настаивали, что дело должно рассматриваться Кызылским городским судом Тувы, «по месту совершения предполагаемого преступления». Они отмечали, что разбирательство за пределами Тувы не обеспечит доступ к правосудию, поскольку свидетели защиты проживают далеко от столицы. Кроме того, обвинение не привело объективных данных того, что тувинские судьи будут необъективны, добавили адвокаты.

Разбирательство по существу в Москве пока не назначено, однако аресты фигурантам продлили еще на полгода, пишет издание. Согласно карточке дела, почти все судебные заседания были отложены по причине неявки свидетелей или других участников. Следующее заседание назначено на 6 июня.

По данным Следственного комитета, лидером «Кара Шериг» с 2020 года является Артыш Дажываа, в 2021 году «вор в законе», гражданин Украины Руслан Гегечкори помог ему возглавить подразделение АУЕ в Туве. Дажываа вменяется в том числе ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). Расследование по его делу продолжается, он с июня 2022 года находится под стражей. Гегечкори арестован заочно, он находится в розыске.

Всего к февралю по связанным с тувинским подразделением движения АУЕ делам были привлечены 52 человека, 46 из них арестованы. По версии следствия, Дажываа и другие «навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям» и применяли насилие в отношении тех, кто не соглашался выполнять их указания.

Кроме того, участники группировки передавали наркотики в места лишения свободы. Несколько групп организации установили контроль над междугородними перевозками и вымогали деньги у тувинских предпринимателей и граждан, утверждали в СК.