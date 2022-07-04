В Туве задержали 15 участников экстремистского движения АУЕ
ФСБ пресекла в Туве деятельность запрещенного в России экстремистского движения АУЕ (аббревиатура расшифровывается либо как «арестантский уклад един», либо как «Арестантское уголовное единство»), сообщили Центре общественных связей ведомства.
По данным СК, в республике задержаны организатор и 14 участников сообщества. Среди них — осужденные и местные жители. Им в зависимости от роли предъявили обвинение:
- в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК, по ней грозит до десяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет);
- в вовлечении в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2, до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет);
- в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 той же статьи, до шести лет лишения свободы с ограничение свободы на срок до года);
- в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3, до восьми лет лишения свободы);
- в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1, до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет).
«Арестованы 14 обвиняемых, а в отношении одного в связи с состоянием его здоровья проводится судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в СК.
По версии следствия, участники АУЕ пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. Они привлекали новых участников, собирали деньги «для пополнения общака», а также поставляли осужденным «запрещенные предметы и вещества», говорится в сообщении СК. В ФСБ добавили, что в деятельность экстремистской организации активно вовлекались подростки.
В августе 2020 года Верховный суд признал АУЕ молодежным движением экстремистской направленности, деятельность которого представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Аббревиатура АУЕ используется в криминальном сленге в качестве приветствия. Участники сообщества АУЕ популяризуют уголовный образ жизни, выступают за признание авторитетов уголовного мира и тюремных схем поведения в повседневной жизни.