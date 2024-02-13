 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Туве заподозрили 52 человек в связях с АУЕ

В Туве заподозрили 52 человек в связях с АУЕ
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Туве против 52 человек возбудили уголовные дела за связь с движением АУЕ (запрещено в России и признано экстремистским), сообщил Следственный комитет в телеграм-канале. Из них 46 заключили под стражу.

По данным СК и ФСБ, участники движения входили в организацию «Кара Шериг», которую с 2020 года возглавляет Артыш Дажываа. Стать лидером группировки ему помог вор в законе Руслан Гегечкори, сообшили в СК.

Дажываа и другие «навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям», считают следователи. Обвиняемые применяли насилие в отношении тех, кто не соглашался выполнять их указания.

Кроме того, участники группировки передавали наркотики в места лишения свободы. Несколько групп организации установили контроль над междугородними перевозками и вымогали деньги у тувинских предпринимателей и граждан.

В 2023 году в отношении «Кара Шериг» возбудили уголовные дела по ст. 210 УК (организация преступного сообщества) и ст. 163 УК (вымогательство).

УМВД возбудило дело против криминального авторитета Москва за связь с АУЕ
Общество

Против Дажываа и других участников организации дела завели по тем же статьям, а также по ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности), ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 117 (истязание) и ст. 228.1 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или аналогов в особо крупном размере).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В СК уточнили, что Гегечкори объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
«А.У.Е.» Тува Следственный комитет ФСБ уголовное дело
Материалы по теме
УМВД возбудило дело против криминального авторитета Москва за связь с АУЕ
Общество
В Туве задержали 15 участников экстремистского движения АУЕ
Общество
Вора в законе заподозрили в сборе денег на АУЕ с помощью зубного
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
Путин заявил о внедрении технологий на всех уровнях здравоохранения Политика, 12:14
Нобелевский лауреат заявил о росте «политического экстремизма» в США Политика, 12:13
В Санкт-Петербурге переименовали бывший завод Hyundai Авто, 12:12
Как побороть страх перемен — 5 простых шагов Pro, 12:10
Коррекция фигуры: что можно сделать без хирургии и реабилитации 12:03
ФСБ задержала украинца и обвинила его в подготовке теракта на объекте ТЭК Политика, 12:00
Инновации в уходе за стеклянными фасадами: от ремонта до герметизации Компании, 12:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Перми отменили концерт Лолиты Общество, 12:00
Кадры падения самолета на шоссе в США Общество, 11:55
Как управленцу развивать эмоциональный интеллект — пять практик Pro, 11:51
Оглашение приговора экс-главе Binance перенесли на апрель Крипто, 11:50
В Туве заподозрили 52 человек в связях с АУЕ Общество, 11:48
Японский Nikkei 225 превысил отметку 38 тыс. пунктов впервые за 34 года Инвестиции, 11:45
Степанова принесла Архангельской области победу в эстафете на Спартакиаде Спорт, 11:45