В Туве заподозрили 52 человек в связях с АУЕ

В Туве заподозрили 52 человек в связях с АУЕ

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Туве против 52 человек возбудили уголовные дела за связь с движением АУЕ (запрещено в России и признано экстремистским), сообщил Следственный комитет в телеграм-канале. Из них 46 заключили под стражу.

По данным СК и ФСБ, участники движения входили в организацию «Кара Шериг», которую с 2020 года возглавляет Артыш Дажываа. Стать лидером группировки ему помог вор в законе Руслан Гегечкори, сообшили в СК.

Дажываа и другие «навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям», считают следователи. Обвиняемые применяли насилие в отношении тех, кто не соглашался выполнять их указания.

Кроме того, участники группировки передавали наркотики в места лишения свободы. Несколько групп организации установили контроль над междугородними перевозками и вымогали деньги у тувинских предпринимателей и граждан.

В 2023 году в отношении «Кара Шериг» возбудили уголовные дела по ст. 210 УК (организация преступного сообщества) и ст. 163 УК (вымогательство).

Против Дажываа и других участников организации дела завели по тем же статьям, а также по ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности), ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 117 (истязание) и ст. 228.1 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или аналогов в особо крупном размере).

В СК уточнили, что Гегечкори объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.