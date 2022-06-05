В России выявили более 3,7 тыс. случаев заражения COVID за сутки

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России выявили 3786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией COVID. Число суточных заболевших приблизилось к показателям апреля 2020 года. Так, 17 апреля оперштаб сообщал о 4070 заболевших, а 16 апреля — о 3448 новых случаях коронавируса.

Число госпитализаций снизилось на 43,9%, за сутки 837 человек попали в больницы. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 12 регионах. Снижение количества — в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.

Выздоровели за сутки 3935 человек, или на 23,3% меньше в сравнении с данными от 4 июня 2022 года. Умерли за сутки 75 человек, передает оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России переболел 18 351 851 человек. Умерли при этом 379 520 человек (по подсчетам оперштаба).

Россия с 14 июня снимает эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в страну самолетом или через морские пункты пропуска. Ограничения вводились распоряжениями правительства от марта 2020 года, в них внесут соответствующие изменения, уточнили в оперштабе.

C 14 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение между Ташкентом и Самарой, а также Волгоградом с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. В связи с этим будут сняты ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию по железной дороге.