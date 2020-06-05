В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

Общее количество летальных исходов из-за COVID-19 в Москве подбирается к отметке в 3 тыс. человек. Это больше половины от всех зарегистрированных в России случаев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние 24 часа в Москве скончались еще 58 человек, у которых обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Там отметили, что у всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число умерших из-за инфекции в Москве достигло отметки в 2864 человека. По данным на 5 июня в столице коронавирусом заболели 191 тыс. человек, выздоровели 97,3 тыс. пациентов.

Всего в стране насчитывается почти 450 тыс. человек с COVID-19, выздоровели 212,6 тыс., скончались 5528 пациентов.