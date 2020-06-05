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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

Общее количество летальных исходов из-за COVID-19 в Москве подбирается к отметке в 3 тыс. человек. Это больше половины от всех зарегистрированных в России случаев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние 24 часа в Москве скончались еще 58 человек, у которых обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Там отметили, что у всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее число умерших из-за инфекции в Москве достигло отметки в 2864 человека. По данным на 5 июня в столице коронавирусом заболели 191 тыс. человек, выздоровели 97,3 тыс. пациентов.

Всего в стране насчитывается почти 450 тыс. человек с COVID-19, выздоровели 212,6 тыс., скончались 5528 пациентов.

Минюст признал законными указы Собянина о мерах против коронавируса
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Вечером 5 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти продолжают наблюдать положительную динамику по коронавирусу, и на следующей неделе можно будет принять «радикальные решения» по смягчению ограничений. Градоначальник указал на уменьшение числа пациентов с пневмониями, числа выявленных больных с COVID-19, а также на сокращение количества смертей. «Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед», — отметил он.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июня
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В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обстановка пока не позволяет делать следующие шаги по ослаблению ограничений. «Мы хотели открыть торговые центры, добавить еще что-то к той дозе послаблений, которые мы сделали. Мы не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано», — сказал Воробьев.

По его словам, индекс распространения инфекции в Подмосковье пока сохраняет довольно высокие значения, колеблясь в диапазоне от 0,89 до единицы. «Сказать, что он упал радикально, мы не можем», — добавил губернатор.

Автор: Михаил Юшков
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