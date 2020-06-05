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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Подмосковья заявили об отсутствии условий для снятия ограничений

В Московской области еще рано говорить о дальнейших ослаблениях карантинного режима, заявил глава региона Андрей Воробьев. В частности, эпидемиологическая обстановка пока не позволяет открыть торговые центры
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: andreyvorobiev / Instagram)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обстановка пока не позволяет делать следующие шаги по ослаблению ограничений, введенных из-за коронавируса. По его словам, сделать их не позволяет коэффициент распространения COVID-19.

«Мы хотели открыть торговые центры, добавить еще что-то к той дозе послаблений, которые мы сделали. Мы не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Воробьев назвал условия открытия школ и торговых центров в Подмосковье
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Фото: Андрей Любимов / РБК

Индекс распространения коронавируса в регионе сохраняет пока довольно высокие значения, уточнил губернатор. «У нас индекс распространения коронавируса то 0,89, то 0,95, то есть до единицы. Сказать, что он упал радикально, мы не можем», — сказал он.

В регионе еще не работают детские сады, торговые комплексы, спортклубы. 3 июня Воробьев называл условия снятия ограничений. «Уже сейчас каждый житель задает вопрос: когда откроется детский сад, что со школами, когда будут открыты торговые центры, когда можно пойти в кино или заняться спортом. Тогда, когда мы увидим устойчивое снижение эпидемии, другого рецепта нет», — сказал Воробьев. Еще один вариант, по словам губернатора региона, — дождаться появления вакцины.

В Московской области прошло уже несколько этапов отмены ограничений, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса. С 23 мая в области отменили систему пропусков, а с 3 июня разрешено работать предприятиям, которые оказывают индивидуальные услуги жителям, в том числе химчисткам, салонам красоты, саунам и соляриям площадью до 400 кв. м. Их посетители и работники должны соблюдать ряд условий, носить маски и перчатки. Также в области разрешено открыть религиозные организации.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Московская область занимает второе место в стране по уровню распространения коронавируса. По данным оперативного штаба на 5 июня, в регионе 42,7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2, за время эпидемии от COVID-19 скончались 539 человек.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: эпидемия, торговые центры, Московская область
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