Власти Подмосковья заявили об отсутствии условий для снятия ограничений

В Московской области еще рано говорить о дальнейших ослаблениях карантинного режима, заявил глава региона Андрей Воробьев. В частности, эпидемиологическая обстановка пока не позволяет открыть торговые центры

Андрей Воробьев (Фото: andreyvorobiev / Instagram)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что обстановка пока не позволяет делать следующие шаги по ослаблению ограничений, введенных из-за коронавируса. По его словам, сделать их не позволяет коэффициент распространения COVID-19.

«Мы хотели открыть торговые центры, добавить еще что-то к той дозе послаблений, которые мы сделали. Мы не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

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Индекс распространения коронавируса в регионе сохраняет пока довольно высокие значения, уточнил губернатор. «У нас индекс распространения коронавируса то 0,89, то 0,95, то есть до единицы. Сказать, что он упал радикально, мы не можем», — сказал он.

В регионе еще не работают детские сады, торговые комплексы, спортклубы. 3 июня Воробьев называл условия снятия ограничений. «Уже сейчас каждый житель задает вопрос: когда откроется детский сад, что со школами, когда будут открыты торговые центры, когда можно пойти в кино или заняться спортом. Тогда, когда мы увидим устойчивое снижение эпидемии, другого рецепта нет», — сказал Воробьев. Еще один вариант, по словам губернатора региона, — дождаться появления вакцины.