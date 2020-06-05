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Минюст признал законными указы Собянина о мерах против коронавируса

Проанализировать затрагивающие права и свободы граждан указы столичного мэра в начале этой недели поручил премьер-министр Михаил Мишустин
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство юстиции признало обоснованными и соразмерными угрозе ограничения, которые были введены на территории России на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. К такому выводу Минюст пришел по итогам проведенного анализа региональных нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина.

«В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории России, <...> безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории России», — говорится в сообщении.

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Михаил Мишустин

В Минюсте отметили, что проведенный анализ указывает на то, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого российского региона, а также сопровождаются полномасштабной господдержкой наиболее уязвимых сфер экономики, а также различных категорий граждан. «Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод», — подчеркнули в министерстве.

Ограничительные меры, как указывают в Минюсте, носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации. Постепенные ослабления карантинных мер, которые происходят на фоне улучшения эпидемиологической обстановки, подтверждают, что их целью была «именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь».

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В министерстве также заявили, что комплекс принятых Россией мер соответствует мировому опыту. В частности, как отметили в Минюсте, детальный анализ иностранной практики показал, что в ряде стран, в том числе США, Германии, Италии и Франции, судебные органы проверяли порядок и обоснованность ввода ограничений. «Такие меры были признаны иностранными судами правомерными», — заключили в Минюсте.

Провести анализ принятых для борьбы с инфекцией правовых актов и их применения, влияющих на права и свободы граждан, Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору поручил премьер-министр Михаил Мишустин по итогам состоявшегося 1 июня заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. В пресс-службе правительства пояснили РБК, что поручение Мишустина было «дано в рамках плановой системной работы». Задачей такой проверки является обобщение сложившейся нормативной практики для возможного использования в подобных ситуациях в будущем. «В рамках этой работы будут проанализированы нормативно-правовые акты как регионального, так и федерального уровней, включая нормативно-правовые акты правительства», — заявили в кабмине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя поручение Мишустина, сообщил, что правительство не согласовывало его с Кремлем. «В данном случае это абсолютная прерогатива правительства», — отметил Песков.

Автор: Михаил Юшков
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