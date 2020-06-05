Минюст признал законными указы Собянина о мерах против коронавируса

Проанализировать затрагивающие права и свободы граждан указы столичного мэра в начале этой недели поручил премьер-министр Михаил Мишустин

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Министерство юстиции признало обоснованными и соразмерными угрозе ограничения, которые были введены на территории России на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. К такому выводу Минюст пришел по итогам проведенного анализа региональных нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы Сергея Собянина.

«В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории России, <...> безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории России», — говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что проведенный анализ указывает на то, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого российского региона, а также сопровождаются полномасштабной господдержкой наиболее уязвимых сфер экономики, а также различных категорий граждан. «Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод», — подчеркнули в министерстве.

Ограничительные меры, как указывают в Минюсте, носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации. Постепенные ослабления карантинных мер, которые происходят на фоне улучшения эпидемиологической обстановки, подтверждают, что их целью была «именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь».