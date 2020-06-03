Пандемия коронавируса , 03 июн, 13:11
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В Кремле назвали прерогативой кабмина проверку указов в период COVID-19
Михаил Мишустин
Правительство не согласовывало с Кремлем поручение проверить принятые для борьбы с коронавирусом правовые акты, которые затрагивают права и свободы граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Нет, в данном случае это абсолютная прерогатива правительства», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Он отметил, что «совершенно необязательно» комментировать поручение премьера из Кремля.
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