Общество , 05 июн, 19:57
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МЧС сообщило об утечке мазута в реку в Новгородской области
По предварительной информации, пролилось 300-400 л топлива, основная часть попала на землю
Бочка с мазутом у берега реки Перетна
На поверхности реки Перетна в городе Окуловка Новгородской области обнаружили маслянистые пятна. При проверке источника загрязнения, выяснилось, что произошла утечка топлива, предположительно, мазута, сообщили РБК в региональном главке МЧС.
Ведомство отмечает, что мазут мог вытечь из бочки, которая находилась на берегу реки.
МЧС также сообщило, что, по предварительной информации, пролилось 300-400 л топлива, основная часть попала на землю. Ведомство указывает, что течь устранили. Работы на месте продолжаются, сотрудники специальных служб планируют установить боновые заграждения и начать убирать грунт.
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