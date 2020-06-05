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МЧС сообщило об утечке мазута в реку в Новгородской области

По предварительной информации, пролилось 300-400 л топлива, основная часть попала на землю
Бочка с мазутом у берега реки Перетна
Бочка с мазутом у берега реки Перетна (Фото: ГУ МЧС России по Новгородской области)

На поверхности реки Перетна в городе Окуловка Новгородской области обнаружили маслянистые пятна. При проверке источника загрязнения, выяснилось, что произошла утечка топлива, предположительно, мазута, сообщили РБК в региональном главке МЧС.

Ведомство отмечает, что мазут мог вытечь из бочки, которая находилась на берегу реки. 

МЧС также сообщило, что, по предварительной информации, пролилось 300-400 л топлива, основная часть попала на землю. Ведомство указывает, что течь устранили. Работы на месте продолжаются, сотрудники специальных служб планируют установить боновые заграждения и начать убирать грунт. 

Материал дополняется.

Авторы: Гаяна Демурина, Майя Бобенко
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