МЧС сообщило об утечке мазута в реку в Новгородской области

По предварительной информации, пролилось 300-400 л топлива, основная часть попала на землю

Бочка с мазутом у берега реки Перетна (Фото: ГУ МЧС России по Новгородской области)

На поверхности реки Перетна в городе Окуловка Новгородской области обнаружили маслянистые пятна. При проверке источника загрязнения, выяснилось, что произошла утечка топлива, предположительно, мазута, сообщили РБК в региональном главке МЧС.

Ведомство отмечает, что мазут мог вытечь из бочки, которая находилась на берегу реки.

МЧС также сообщило, что, по предварительной информации, пролилось 300-400 л топлива, основная часть попала на землю. Ведомство указывает, что течь устранили. Работы на месте продолжаются, сотрудники специальных служб планируют установить боновые заграждения и начать убирать грунт.

Материал дополняется.