Кремль сообщил о выступлении Потанина о Норильске на встрече с Путиным

Владимир Потанин лично расскажет о ситуации в Норильске на встрече с Владимиром Путиным. Вместе с ним в ней примут участие главы МЧС и Росприроднадзора

Владимир Потанин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Владимир Потанин, совладелец и глава «Норильского никеля», выступит во время встречи экологов с Владимиром Путиным, рассказав о ситуации с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Встреча пройдет сегодня, в честь Дня эколога. Одним из вопросов на встрече станет ситуация после разлива топлива в Норильске. Помимо Потанина, во встрече примут участие глава Росприроднадзора Светлана Радионова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Авария с разливом топлива произошла на ТЭЦ-3 компании НТЭК, «дочки» «Норникеля». Утечка произошла из хранилища, в котором находилось более 20 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в реку Амбарную и достигла озера Пясино.

Накануне депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина на время расследования ЧП в Норильске отстранить Потанина и всех топ-менеджеров компании от руководства. В поддержку Потанина выступил его бывший партнер Михаил Прохоров, потребовавший не предпринимать поспешных действий.



