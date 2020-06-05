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Авария с топливом в Норильске ,  
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Кремль сообщил о выступлении Потанина о Норильске на встрече с Путиным

Владимир Потанин лично расскажет о ситуации в Норильске на встрече с Владимиром Путиным. Вместе с ним в ней примут участие главы МЧС и Росприроднадзора
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Владимир Потанин, совладелец и глава «Норильского никеля», выступит во время встречи экологов с Владимиром Путиным, рассказав о ситуации с разливом топлива в Норильске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Встреча пройдет сегодня, в честь Дня эколога. Одним из вопросов на встрече станет ситуация после разлива топлива в Норильске. Помимо Потанина, во встрече примут участие глава Росприроднадзора Светлана Радионова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Авария с разливом топлива произошла на ТЭЦ-3 компании НТЭК, «дочки» «Норникеля». Утечка произошла из хранилища, в котором находилось более 20 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в реку Амбарную и достигла озера Пясино.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина на время расследования ЧП в Норильске отстранить Потанина и всех топ-менеджеров компании от руководства. В поддержку Потанина выступил его бывший партнер Михаил Прохоров, потребовавший не предпринимать поспешных действий.

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске
Бизнес
Михаил Прохоров

Генеральная прокуратура возбудила несколько уголовных дел по ч. 1 ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 (загрязнение вод). Еще одно уголовное дело было возбуждено о халатности. Причиной этого стали подозрения в том, что информация о масштабе аварии некоторое время не доводилась до профильных ведомств. Разлив топлива начался 29 мая. Однако местные власти, как говорил губернатор края Александр Усс, начали ликвидацию только спустя два дня, оценив масштаб произошедшего по публикациям в социальных сетях. О том, что ответственные в задержке информации должны понести ответственность, говорил Владимир Путин.

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива
Бизнес
Фото: СК РФ / РИА Новости

Согласно актам внеплановых проверок Ростехнадзора Норильско-Таймырской энергетической компании, на объекте которой произошел разлив дизтоплива, в 2017 и 2018 годах ведомство нашло нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3. В частности, Ростехнадзор говорил о коррозии и дефектах стен. В «Норникеле» утверждают, что речь шла не о том хранилище, на котором произошла авария.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Потанин, Кремль, Владимир Путин, «Норильский никель»
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