Пандемия коронавируса , 05 июн, 10:38
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В России за сутки умерли 144 пациента с коронавирусом
Число умерших от коронавируса в России за последние сутки стало минимальным с 1 июня. Суточное число жертв эпидемии снижается и в Москве
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
За последние сутки в России скончались 144 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в стране превысило 5,5 тыс.
Число умерших за сутки стало минимальным с 1 июня.
За сутки было выявлено 8728 тыс. случаев заражения, общее число заболевших достигло 449,8 тыс.
В Москве за сутки умерли 57 пациентов с COVID-19, это минимальное число с 25 мая. Общее число жертв эпидемии в столице составило 2806 человек. На втором месте по этому показателю — Подмосковье, где скончались 539 человек. За пределами столичного региона в число лидеров по количеству жертв входят: