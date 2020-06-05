В России за сутки умерли 144 пациента с коронавирусом

Число умерших от коронавируса в России за последние сутки стало минимальным с 1 июня. Суточное число жертв эпидемии снижается и в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

За последние сутки в России скончались 144 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в стране превысило 5,5 тыс.

Число умерших за сутки стало минимальным с 1 июня.

За сутки было выявлено 8728 тыс. случаев заражения, общее число заболевших достигло 449,8 тыс.

В Москве за сутки умерли 57 пациентов с COVID-19, это минимальное число с 25 мая. Общее число жертв эпидемии в столице составило 2806 человек. На втором месте по этому показателю — Подмосковье, где скончались 539 человек. За пределами столичного региона в число лидеров по количеству жертв входят: