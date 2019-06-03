СК завел новое дело после драки с погибшим спецназовцем в Подмосковье

СК завел новое дело после драки с погибшим спецназовцем в Подмосковье

Следственный комитет открыл новое дело в связи с дракой в подмосковном Красногорске, во время которой погиб бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, сообщается на сайте главка СК по Московской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в отношении пострадавшего в драке, которого защищал Белянкин.

Следователи получили информацию о тех, кто участвовал в конфликте. Они провели обыски, изъяли вещи и предметы, которые относятся к делу, и назначили несколько судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую и баллистическую. Сейчас допрашиваются свидетели.





Драка произошла в ночь на 2 июня возле бара «БирХаус» в Красногорске. Белянкин стал очевидцем конфликта, в котором группа людей избивала нескольких человек и нанесла ножевое ранение мужчине.