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СК завел новое дело после драки с погибшим спецназовцем в Подмосковье

Следственный комитет открыл новое дело в связи с дракой в подмосковном Красногорске, во время которой погиб бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, сообщается на сайте главка СК по Московской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) в отношении пострадавшего в драке, которого защищал Белянкин.

Следователи получили информацию о тех, кто участвовал в конфликте. Они провели обыски, изъяли вещи и предметы, которые относятся к делу, и назначили несколько судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую и баллистическую. Сейчас допрашиваются свидетели.


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Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье

Драка произошла в ночь на 2 июня возле бара «БирХаус» в Красногорске. Белянкин стал очевидцем конфликта, в котором группа людей избивала нескольких человек и нанесла ножевое ранение мужчине.

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Белянкин выстрелил в воздух из травматического пистолета, который у него был при себе, чтобы разогнать группу. В это время неизвестный ударил его ножом в сердце, отчего бывший боец спецназа умер на месте. Участники драки скрылись с места преступления. СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Теги: Красногорск, драка, Убийство, спецназ
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