Делом об убийстве экс-бойца спецназа занялся центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве в подмосковном Красногорске бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий передано в центральный аппарат Следственного комитета. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК.

Он поручил обеспечить качественное и всестороннее расследование, а также как можно скорее задержать всех причастных к убийству.

Драка, в которой погиб экс-боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, произошла в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья 1 июня. Он вмешался в потасовку возле бара «БирХаус», в ходе которой десять человек избивали двоих людей. Белянкин достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, чтобы переключить на себя внимание нападавших. Группа людей повалила бывшего военного на землю и начала избивать, после чего один из них ударил спецназовца ножом в область сердца.

Напавшие скрылись с места происшествия, скорая помощь подъехала через несколько минут после смерти спецназовца. СК сообщил, что личности всех участников драки установлены. По факту произошедшего заведены дела об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По данным Минздрава Московской области, пострадавший в драке, которого защищал Белянкин, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.



