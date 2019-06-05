Экологи назвали самые грязные регионы России

Лидирующими по чистоте регионами остаются Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай, а также Белгородская область

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Самыми грязными регионами России оказались Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. Об этом свидетельствует рейтинг, который по итогам весны составила общественная организация «Зеленый патруль», передает «РИА Новости». При этом самыми чистыми регионами стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область.

Как отметил директор «Зеленого патруля» Роман Пукалов, весной этого года жалобы продолжали поступать из Приморья, Иркутской и Самарской областей, Бурятии, а также из многих городов Урала и Кемеровской области.

В марте «Зеленый патруль» назвал самыми чистыми регионами по итогам зимы Тамбовскую область и Алтайский край. В десятке лидеров также оказались Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская, Мурманская, Магаданская области, а также Коми и Санкт-Петербург. Наихудшие показатели были выявлены в Московской, Нижегородской, Оренбургской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областях. Тамбовская область была лидером экологического рейтинга и по итогам 2018 года.