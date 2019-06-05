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Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
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Экологи назвали самые грязные регионы России
Лидирующими по чистоте регионами остаются Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай, а также Белгородская область
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Самыми грязными регионами России оказались Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. Об этом свидетельствует рейтинг, который по итогам весны составила общественная организация «Зеленый патруль», передает «РИА Новости». При этом самыми чистыми регионами стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область.

Как отметил директор «Зеленого патруля» Роман Пукалов, весной этого года жалобы продолжали поступать из Приморья, Иркутской и Самарской областей, Бурятии, а также из многих городов Урала и Кемеровской области.

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Россияне назвали главные экологические проблемы страны

В марте «Зеленый патруль» назвал самыми чистыми регионами по итогам зимы Тамбовскую область и Алтайский край. В десятке лидеров также оказались Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская, Мурманская, Магаданская области, а также Коми и Санкт-Петербург. Наихудшие показатели были выявлены в Московской, Нижегородской, Оренбургской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областях. Тамбовская область была лидером экологического рейтинга и по итогам 2018 года.

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На вес мусора: как в мире устроена переработка отходов

В феврале опрос ВЦИОМа показал, что россияне считают самыми острыми экологическими проблемами загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), низкое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%). Ответственность за состояние экологии респонденты возложили в первую очередь на местные и региональные власти. Также они упомянули ответственность самих граждан, профильных ведомств, федеральной власти и промышленных предприятий.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Экология, регионы, Алтай, Тамбовская область
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