Экологи по итогам зимы назвали самые грязные регионы России

Организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной экологический рейтинг регионов России по итогам прошедшей зимы, согласно которому самыми чистыми были признаны Тамбовская область и Алтайский край.

В пятерку лидеров также вошли Республика Алтай, Белгородская область и Москва. В десятке рейтинга (зеленой зоне) значатся Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми и Санкт-Петербург.

Замыкают рейтинг с наихудшими показателями Московская область (80-е место), Нижегородская (81-е), Оренбургская (82-е), Иркутская (83-е), Челябинская (84-е) и Свердловская (85-е) области.

По словам председатель правления «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, чаще всего жители России обращаются в организацию с жалобами на «мусорные» проблемы. «Зима 2018–2019 года запомнилась проблемой загрязнения атмосферного воздуха», — добавил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.