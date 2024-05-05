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Патриарх отдал найденную в 2023-м Казанскую икону в храм Христа Спасителя

Патриарх передал найденную в 2023-м Казанскую икону в храм Христа Спасителя
В 2023 году глава РПЦ сообщил, что обнаружил у себя в резиденции икону Казанской Божией Матери, с которой Минин и Пожарский освободили Москву. Ее тогда передали в Казанский собор у Кремля, теперь она будет в храме Христа Спасителя
Икона Казанской Божией Матери
Икона Казанской Божией Матери (Фото: РИА Новости)

Обнаруженную в прошлом году икону Казанской Богоматери, с которой ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от поляков в 1612 году, передали из Казанского собора на Красной площади в храм Христа Спасителя, сообщил патриарх Кирилл.

«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», — сказал глава РПЦ после праздничной пасхальной вечерни в храме Христа Спасителя (цитата по ТАСС).

Икону патриарх представил в прошлом году на День народного единства 4 ноября — он приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, в этот же день по православному календарю почитают образ Казанской Божией матери. Глава церкви рассказал, что нашел икону в своей резиденции в Переделкино среди других работ, прежде всего подарочных, они находилась в специальном помещении.

Патриарх рассказал, что «внимательно просматривая иконы, обрел вот этот образ» и сперва решил, что это старательно выполненная подделка. Но подлинность иконы подтвердила искусствоведческая экспертиза. По словам главы РПЦ, именно перед ней Минин и Пожарский молились во время борьбы с интервентами.

Икону передали в Казанский собор на Красной площади, где она хранилась до революции.

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Явление иконы Казанской Божией Матери произошло в 1579 году, к тому моменту Казань уже была взята русскими войсками (это произошло в 1552 году). После обретения иконы на месте ее обнаружения основали Богородицкий монастырь.

В ополчение Минина и Пожарского список с иконы принесли казанские дружинники. С ней воины Минина и Пожарского вошли в освобожденный от интервентов Кремль.

После освобождения Москвы эта икона находилась во Введенской церкви на Сретенке (Большой Лубянке), а затем список переместили в Казанский собор. После революции 1917 года судьба иконы была неизвестна.

Оригинал Казанской иконы хранился в Казанском Богородицком монастыре. В 1904 году эту икону с ризой, украшенной драгоценными камнями, украли. По уликам был найден Федор Чайкин, он же Варфоломей Стоян, известный церковный вор, и его подельники. Все путались в показаниях и постоянно их меняли. От разных подозреваемых звучала версия: икону Чайкин-Стоян порубил и сжег в печи. Однако многие не верили в это. Есть версии, что икону купили старообрядцы, увезли на Запад, спрятали, или же и вовсе украли не оригинал, а список.

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патриарх Кирилл икона храм Христа Спасителя
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