Патриарх отдал найденную в 2023-м Казанскую икону в храм Христа Спасителя
Обнаруженную в прошлом году икону Казанской Богоматери, с которой ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от поляков в 1612 году, передали из Казанского собора на Красной площади в храм Христа Спасителя, сообщил патриарх Кирилл.
«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», — сказал глава РПЦ после праздничной пасхальной вечерни в храме Христа Спасителя (цитата по ТАСС).
Икону патриарх представил в прошлом году на День народного единства 4 ноября — он приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, в этот же день по православному календарю почитают образ Казанской Божией матери. Глава церкви рассказал, что нашел икону в своей резиденции в Переделкино среди других работ, прежде всего подарочных, они находилась в специальном помещении.
Патриарх рассказал, что «внимательно просматривая иконы, обрел вот этот образ» и сперва решил, что это старательно выполненная подделка. Но подлинность иконы подтвердила искусствоведческая экспертиза. По словам главы РПЦ, именно перед ней Минин и Пожарский молились во время борьбы с интервентами.
Икону передали в Казанский собор на Красной площади, где она хранилась до революции.
Явление иконы Казанской Божией Матери произошло в 1579 году, к тому моменту Казань уже была взята русскими войсками (это произошло в 1552 году). После обретения иконы на месте ее обнаружения основали Богородицкий монастырь.
В ополчение Минина и Пожарского список с иконы принесли казанские дружинники. С ней воины Минина и Пожарского вошли в освобожденный от интервентов Кремль.
После освобождения Москвы эта икона находилась во Введенской церкви на Сретенке (Большой Лубянке), а затем список переместили в Казанский собор. После революции 1917 года судьба иконы была неизвестна.
Оригинал Казанской иконы хранился в Казанском Богородицком монастыре. В 1904 году эту икону с ризой, украшенной драгоценными камнями, украли. По уликам был найден Федор Чайкин, он же Варфоломей Стоян, известный церковный вор, и его подельники. Все путались в показаниях и постоянно их меняли. От разных подозреваемых звучала версия: икону Чайкин-Стоян порубил и сжег в печи. Однако многие не верили в это. Есть версии, что икону купили старообрядцы, увезли на Запад, спрятали, или же и вовсе украли не оригинал, а список.
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