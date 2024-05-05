Патриарх отдал найденную в 2023-м Казанскую икону в храм Христа Спасителя

В 2023 году глава РПЦ сообщил, что обнаружил у себя в резиденции икону Казанской Божией Матери, с которой Минин и Пожарский освободили Москву. Ее тогда передали в Казанский собор у Кремля, теперь она будет в храме Христа Спасителя

Икона Казанской Божией Матери (Фото: РИА Новости)

Обнаруженную в прошлом году икону Казанской Богоматери, с которой ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от поляков в 1612 году, передали из Казанского собора на Красной площади в храм Христа Спасителя, сообщил патриарх Кирилл.

«Сегодня я бы хотел этот святой образ, который стал как бы моим келейным образом, передать в храм Христа Спасителя», — сказал глава РПЦ после праздничной пасхальной вечерни в храме Христа Спасителя (цитата по ТАСС).

Икону патриарх представил в прошлом году на День народного единства 4 ноября — он приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, в этот же день по православному календарю почитают образ Казанской Божией матери. Глава церкви рассказал, что нашел икону в своей резиденции в Переделкино среди других работ, прежде всего подарочных, они находилась в специальном помещении.

Патриарх рассказал, что «внимательно просматривая иконы, обрел вот этот образ» и сперва решил, что это старательно выполненная подделка. Но подлинность иконы подтвердила искусствоведческая экспертиза. По словам главы РПЦ, именно перед ней Минин и Пожарский молились во время борьбы с интервентами.

Икону передали в Казанский собор на Красной площади, где она хранилась до революции.