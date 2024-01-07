Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы из Нью-Йорка

Икона святой Великой княгини Елизаветы Фёдоровны в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции «Ново-Огарево» (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назвал символичным и удивительным возвращение иконы с ликом святой Елизаветы Федоровны Романовой из Нью-Йорка в Подмосковье, где ранее проживала княгиня. Видео с рождественского богослужения в домовой церкви на территории подмосковной резиденции Ново-Огарево, где об этом говорил президент, опубликовал в телеграм-канал корреспондент «Россия 1» Павел Зарубин.

После рождественской службы, на которой в том числе присутствовали семьи героев военной операции на Украине, глава государства рассказал им, как возвращал икону мученицы Елизаветы из США.

«Мне эту икону с мощами подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда [в подмосковную резиденцию Ново-Огарево] привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой», — сказал Путин, отметив, что Романова жила в резиденции, которая до революции была усадьбой ее мужа — князя Сергея Александровича Романова.

По словам президента, после этого он перенес икону в храм Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции, который в свою очередь был домовым храмом четы Романовых.

Елизавета Федоровна Романова (урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская) была убита в 1918 году в Алапаевске, на следующий день после расстрела императорской семьи. Ее муж, московский князь Сергей Александрович (пятый сын императора Александра II), был убит террористом в 1905 году. Русская православная церковь причислила ее к лику святых в 1992 году.