Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы из Нью-Йорка
Президент России Владимир Путин назвал символичным и удивительным возвращение иконы с ликом святой Елизаветы Федоровны Романовой из Нью-Йорка в Подмосковье, где ранее проживала княгиня. Видео с рождественского богослужения в домовой церкви на территории подмосковной резиденции Ново-Огарево, где об этом говорил президент, опубликовал в телеграм-канал корреспондент «Россия 1» Павел Зарубин.
После рождественской службы, на которой в том числе присутствовали семьи героев военной операции на Украине, глава государства рассказал им, как возвращал икону мученицы Елизаветы из США.
«Мне эту икону с мощами подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда [в подмосковную резиденцию Ново-Огарево] привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой», — сказал Путин, отметив, что Романова жила в резиденции, которая до революции была усадьбой ее мужа — князя Сергея Александровича Романова.
Елизавета Федоровна Романова (урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская) была убита в 1918 году в Алапаевске, на следующий день после расстрела императорской семьи. Ее муж, московский князь Сергей Александрович (пятый сын императора Александра II), был убит террористом в 1905 году. Русская православная церковь причислила ее к лику святых в 1992 году.