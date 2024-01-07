 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы из Нью-Йорка

Икона святой Великой княгини Елизаветы Фёдоровны в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции &laquo;Ново-Огарево&raquo;
Икона святой Великой княгини Елизаветы Фёдоровны в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции «Ново-Огарево» (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назвал символичным и удивительным возвращение иконы с ликом святой Елизаветы Федоровны Романовой из Нью-Йорка в Подмосковье, где ранее проживала княгиня. Видео с рождественского богослужения в домовой церкви на территории подмосковной резиденции Ново-Огарево, где об этом говорил президент, опубликовал в телеграм-канал корреспондент «Россия 1» Павел Зарубин.

После рождественской службы, на которой в том числе присутствовали семьи героев военной операции на Украине, глава государства рассказал им, как возвращал икону мученицы Елизаветы из США.

«Мне эту икону с мощами подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда [в подмосковную резиденцию Ново-Огарево] привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой», — сказал Путин, отметив, что Романова жила в резиденции, которая до революции была усадьбой ее мужа — князя Сергея Александровича Романова.

В РПЦ сравнили госзакупки бронепластин с иконами с «временами князей»
Общество
Шлем князя Ярослава Всеволодовича
По словам президента, после этого он перенес икону в храм Спаса Нерукотворного Образа на территории резиденции, который в свою очередь был домовым храмом четы Романовых. 

Елизавета Федоровна Романова (урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская) была убита в 1918 году в Алапаевске, на следующий день после расстрела императорской семьи. Ее муж, московский князь Сергей Александрович (пятый сын императора Александра II), был убит террористом в 1905 году. Русская православная церковь причислила ее к лику святых в 1992 году.

Теги
Россия Владимир Путин Ново-Огарево Рождество
Материалы по теме
В РПЦ сравнили госзакупки бронепластин с иконами с «временами князей»
Общество
Икону «Троица» привезли в храм Христа Спасителя в преддверии Рождества
Общество
Песков назвал икону, копии которой Путин подарил военным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Минобороны России сообщило о перехвате шести украинских ракет «Нептун» Политика, 14:04
Как совмещать успешную карьеру с семьей, учебой и хобби РБК и Газпромбанк, 14:01
В ЦСКА опровергли интерес к экс-футболисту «Спартака» Урунову Спорт, 13:52
Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы из Нью-Йорка Общество, 13:42
Власти назвали число белгородцев, эвакуировавшихся в Старый Оскол Политика, 13:28
Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гонконге Спорт, 13:01
В Днепре прогремели взрывы Политика, 12:53
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Жена разбившегося с детьми актера Оливера попросила о конфиденциальности Общество, 12:49
Карлсен отказался от участия в турнире претендентов на шахматную корону Спорт, 12:42
Карлсен отказался от участия в турнире претендентов на шахматную корону Спорт, 12:42
Надаль снялся с Australian Open Спорт, 12:23
Появились фото подготовки «Троицы» к размещению в храме Христа Спасителя Общество, 12:00
Сколько россияне тратят на развлечения и кого считают богатым Pro, 11:59
СК начал обыски и допросы из-за аварии на котельной в Подольске Общество, 11:55