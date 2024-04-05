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В Орске объявили эвакуацию из-за течи в дамбе

В Орске Оренбургской области возникла угроза прорыва дамбы на реке Урал, в связи с этим жители ряда районов должны эвакуироваться в пункты временного размещения, сообщает администрация города.

Эвакуироваться призвали жителей площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева, а также Старого города.

В нескольких поселках возле Орска в связи с подтоплением (Первомайский) или (поселки Никельщиков, Строитель) его угрозой ограничили газоснабжение в жилых домах. «Газоснабжение также ограничено в домах Рабочего поселка № 1 (объездная Гагарина—Зеленхоз) и Рабочего поселка № 2 (остановка школа № 6 за железной дорогой)», — говорится в сообщении администрации.

Как сообщает «Урал56.ру», на дамбе обнаружили две протечки, одну уже засыпали. На месте находятся глава Орска Василий Козупица и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По данным издания, в городе работают сирены. «Орск.ru» пишет, что эвакуируются также жители поселка Форштадт.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Оренбургская область дамба затопление
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