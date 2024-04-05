В Мурманской области назвали имя временного губернатора

Вице-губернатор Мурманской области Надежда Аксенова назначена исполняющей обязанностей главы региона, пока Андрей Чибис находится в больнице после покушения

Надежда Аксенова (Фото: Правительство Мурманской области)

Исполнение обязанностей губернатора Мурманской области после покушения на Андрея Чибиса возложено на его заместителя Надежду Аксенову, сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Мужчина с ножом атаковал губернатора, когда тот выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями Апатитов. Преступник выскочил из иномарки, которая была припаркована рядом, и после нападения попытался убежать.

Нападавшим оказался местный житель, офицер ОМОН Росгвардии ранил его при задержании.

Пресс-секретарь губернатора сообщала РБК, что охрана Чибиса во время нападения находилась рядом. «Насколько известно, сотрудники все сделали как надо», — говорила она.

В ходе допроса задержанный заявил, что не был лично знаком с губернатором, но испытывал к нему неприязнь. «Коммерсантъ» передавал, что речь идет о 42-летнем Александре Быданове.

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, в его отношении заведено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК).

Чибис с ранением в живот был госпитализирован. Глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев заявил, что его состояние тяжелое. Чибиса прооперировали. Глава региона находится в палате интенсивной терапии под наблюдением. Собеседник РБК уточнял утром 5 апреля, что губернатор в постоперационном состоянии, все перемены отслеживают.

Чибис родился в марте 1979 года в городе Чебоксары Чувашской АССР. Политическую карьеру начал в 2004-м, когда стал советником губернатора Рязанской области, а позже начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии.

Президент Владимир Путин назначил его врио губернатора Мурманской области в марте 2019 года. В сентябре 2019 года Чибис победил в первом туре выборов губернатора Мурманской области с результатом 60,07%. Срок его полномочий завершится в сентябре 2024 года.