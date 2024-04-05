В Минздраве рассказали о проведенной Чибису лапаротомии

Состояние губернатора Мурманское области Андрея Чибиса после нападения с ножом тяжелое, ему провели ряд медицинских манипуляций. Об этом сообщил глава минздрава Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз, зашивание ран», — заявил Панычев.

Лапаротомией называют полостное хирургическое вмешательство, предполагающее рассечение передней стенки живота пациента. Анализ крови на гемостаз проводят для определения патологии свертываемости крови.

В минздраве Мурманской области отметили, что глава региона находится в палате интенсивной терапии под наблюдением.

Вооруженный ножом мужчина напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вечером 4 апреля. Глава региона проводил встречу с жителями Апатитов в доме культуры.

Чибиса доставили в Апатитско-Кировскую ЦГБ и прооперировали. Главврач медучреждения Юрий Ширяев отметил, что губернатору «очень сильно повезло», при ударе ножом не была задета аорта.

Задержанный заявил, что напал на Чибиса из-за «приказа голоса в голове». По данным телеграм-канала SHOT, подозреваемый — 42-летний житель Апатитов Александр Быданов.