Пресс-секретарь Чибиса: охрана была рядом с ним и «сделала все как надо»

Пресс-секретарь Чибиса сообщила, что охрана была с ним во время нападения

Андрей Чибис (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Охрана губернатора Мурманской области Андрея Чибиса во время нападения находилась рядом с ним, сообщила РБК пресс-секретарь губернатора.

«Насколько известно, сотрудники все сделали как надо», — добавила она.

Подробностей пресс-секретарь приводить не стала.

Мужчина напал с ножом на Чибиса вечером 4 апреля сразу после того, как глава региона вышел на улицу после встречи с жителями Апатитов. Чибиса ранили ножом в живот, он был госпитализирован. Губернатора прооперировали, сейчас он находится в постоперационном состоянии под наблюдением врачей.

Напавшего на губернатора задержали. В ходе допроса он заявил, что не был лично знаком с губернатором, но испытывал к нему неприязнь. По информации «Коммерсанта», речь идет о 42-летнем жителе Апатитов Александре Быданове.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.