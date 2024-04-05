Спрос на европейские ВНЖ среди российских айтишников резко вырос

Аналитики оценили рост числа запросов российских IТ-специалистов на европейские ВНЖ в 233%, самой популярной страной стала Франция. В Минцифры заявили, что две трети айтишников, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию

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В первом квартале 2024 года спрос российских IТ-специалистов на программы получения вида на жительство (ВНЖ) в Европе вырос на 233% год к году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговое агентство Garant In. Абсолютных показателей там не раскрыли.

В 2023 году спрос вырос на 44%. Самой популярной страной оказалась Франция, на которую пришлось около 80% всех запросов, сообщает Garant In. По оценкам МВД, за девять месяцев 2023 года гражданство или вид на жительство за рубежом получили как минимум 68 тыс. россиян, что в два раза больше, чем годом ранее.

Главный управляющий Garant In Андрей Бойко пояснил, что для получения французского ВНЖ проживания на территории страны не требуется, человек может не становиться налоговым резидентом. «Кроме того, у Франции нет требования по инвестированию для получения ВНЖ, только подтверждение доходов», — добавил он.

В телеграм-канале Минцифры после этой публикации появилось сообщение, что массового отъезда IТ-специалистов из России нет, а две трети уехавших в 2022 году айтишников вернулись в страну. Ведомство не уточнило конкретных чисел, но в конце декабря 2022 года министр цифрового развития Максут Шадаев рассказывал, что за две волны отъезда айтишников (после начала военных действий на Украине и объявления частичной мобилизации) страну покинули более 100 тыс. человек, или до 10% сотрудников IТ-компаний.

«За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников», — заявили в Минцифры и привели данные Росстата, по которым число IТ-специалистов в отрасли за 2023 год увеличилось на 13% и составило 857 тыс. Ведомство также напомнило о мерах поддержки отрасли, в частности IТ-ипотеке, и отметило, что в 2023 году средняя зарплата специалистов выросла на 13%.

В прошлом июне Шадаев говорил, что программа «обратной релокации» айтишников не нужна, поскольку специалисты сами возвращаются в Россию. Два месяца спустя министр заявил, что всего в отрасли на тот момент работали 740 тыс. человек, а дефицит кадров составлял 500–700 тыс. специалистов.

Технический директор «Яков и партнеры Digital» Федор Чемашкин отметил в разговоре с «Коммерсантом», что западные компании хотят сотрудничать с российскими специалистами, «несмотря на геополитическую ситуацию». По словам директора по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирины Левовой, айтишники «нервничают из-за отмены моратория на проверки, оборотных штрафов для компаний и уголовной ответственности до десяти лет за утечки персональных данных с неопределенным составом правонарушения». Кроме того, считает старший партнер компании по подбору руководителей First Александр Пономарев, российские специалисты не хотят терять связь с глобальным рынком.