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Военкоматы начали рассмотрение заявок на отсрочку для ИТ-специалистов

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

С 1 апреля призывные комиссии начнут рассмотрение заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва, говорится в сообщении на сайте Минцифры.

С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки. 1 марта Минцифры отправило в военкоматы собранные заявления от ИТ-специалистов.

Ранее Минцифры объявило о начале приема заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва. Граждане могли подать заявку через специальный сервис на «Госуслугах».

Правительство утвердило отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в марте 2022 года. Претендующие на отсрочку сотрудники должны иметь высшее образование по специальности и работать в компании не менее 11 месяцев или же сразу после учебы.

Теги
военкомат IT-специалисты отсрочка
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