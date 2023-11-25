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Политика ,  
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Гражданство или ВНЖ других стран получили больше россиян, чем год назад

МВД: в 2023 году 68 тыс. россиян получили гражданство или ВНЖ за рубежом
Фото: Walter G. Allgöwer / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Walter G. Allgöwer / imagebroker.com / Global Look Press

За девять месяцев 2023 года гражданство или вид на жительство за рубежом получили как минимум 68 тыс. россиян — это в два раза больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили: 38 тыс. россиян уведомили о наличии гражданства других стран, еще 30 тыс. — о виде на жительство.

Документы, которые дают право постоянно жить на территории страны, россияне получали в Израиле, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре, Украине и в США.

Ранее в МИД сообщили, что за первые девять месяцев 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тыс. человек. Эти данные сопоставимы с числом прекративших российское гражданство в 2022 году — 4,3 тыс. человек. Тогда консульский департамент при министерстве подчеркнул, что это число стало рекордным за три года: 3,8 тыс. человек в 2020 году и 4 тыс. человек в 2021 году.

МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства
Политика
Вид на здание МИД России

Власти России обязали россиян, получивших документы, которые дают право постоянно жить за границей, сообщать об этом государству с 2014 года.

В июле 2023 года МИД предложил россиянам уведомлять об этом российские посольства в другой стране в течение 60 дней. При несоблюдении этого срока россиянин должен будет обязан обратиться в органы МВД в течение 60 дней с даты въезда на территорию России, пояснили в ведомстве.

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Теги
гражданство ВНЖ МВД уехавшие россияне

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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