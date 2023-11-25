МВД: в 2023 году 68 тыс. россиян получили гражданство или ВНЖ за рубежом

Гражданство или ВНЖ других стран получили больше россиян, чем год назад

Фото: Walter G. Allgöwer / imagebroker.com / Global Look Press

За девять месяцев 2023 года гражданство или вид на жительство за рубежом получили как минимум 68 тыс. россиян — это в два раза больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД.

В ведомстве уточнили: 38 тыс. россиян уведомили о наличии гражданства других стран, еще 30 тыс. — о виде на жительство.

Документы, которые дают право постоянно жить на территории страны, россияне получали в Израиле, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре, Украине и в США.

Ранее в МИД сообщили, что за первые девять месяцев 2023 года от российского гражданства отказались 4,4 тыс. человек. Эти данные сопоставимы с числом прекративших российское гражданство в 2022 году — 4,3 тыс. человек. Тогда консульский департамент при министерстве подчеркнул, что это число стало рекордным за три года: 3,8 тыс. человек в 2020 году и 4 тыс. человек в 2021 году.

Власти России обязали россиян, получивших документы, которые дают право постоянно жить за границей, сообщать об этом государству с 2014 года.

В июле 2023 года МИД предложил россиянам уведомлять об этом российские посольства в другой стране в течение 60 дней. При несоблюдении этого срока россиянин должен будет обязан обратиться в органы МВД в течение 60 дней с даты въезда на территорию России, пояснили в ведомстве.