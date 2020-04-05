Минобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу

В министерстве пояснили, что в таком случае призывники и их родственники не приходят лично в военные комиссариаты. Сотрудники военкоматов уточняют все учетные данные по телефону, заявили в ведомстве

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Сотрудников военкоматов перевели на удаленный режим работы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Уточнение всех необходимых учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме по телефону», — отметили в ведомстве. Таким образом, россияне призывного возраста и их родственники лично не посещают военные комиссариаты.

В середине марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле изучат возможность перенести начало призыва из-за коронавируса и обратятся с этим вопросом в Минобороны. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в армии нет зараженных коронавирусом и весенний призыв с 1 апреля из-за пандемии переносить не будут. Однако, отметил он, перед отправкой в войска призывников протестируют на вирус.

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию с 1 апреля. До 15 июня на военную службу должны отправить 135 тыс. человек.