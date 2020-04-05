СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы

Двух заместителей Николая Плавунова тестируют на заражение коронавирусом. Пока глава скорой помощи самоизолировался в своем кабинете, где продолжает работу дистанционно

У главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова подозревают коронавирус, он перешел на режим самоизоляции в своем кабинете, сообщает Telegram-канал Mash.

Эту же информацию опубликовал РЕН ТВ.

По данным Mash, Плавунов сдал анализ на коронавирус после того, как наличие инфекции заподозрили у его заместителя, Дмитрия Гаврилова. Кроме этого, на наличие коронавируса проверяют и второго заместителя главы скорой помощи, Георгия Введенского.

Сейчас Плавунов ожидает результатов анализа, пока он работает из своего кабинета дистанционно, сообщает Mash.

В конце марта коронавирус обнаружили у главного врача больницы в Коммунарке, куда привозят большинство зараженных коронавирусом людей, Дениса Проценко. Состояние пациента оценивалось как удовлетворительное. Сам Проценко сообщил, что он изолировался в своем кабинете и будет работать дистанционно, в том числе проводить телемедицинские консультации.