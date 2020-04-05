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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы

Двух заместителей Николая Плавунова тестируют на заражение коронавирусом. Пока глава скорой помощи самоизолировался в своем кабинете, где продолжает работу дистанционно

У главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова подозревают коронавирус, он перешел на режим самоизоляции в своем кабинете, сообщает Telegram-канал Mash.

Эту же информацию опубликовал РЕН ТВ.

По данным Mash, Плавунов сдал анализ на коронавирус после того, как наличие инфекции заподозрили у его заместителя, Дмитрия Гаврилова. Кроме этого, на наличие коронавируса проверяют и второго заместителя главы скорой помощи, Георгия Введенского.

Сейчас Плавунов ожидает результатов анализа, пока он работает из своего кабинета дистанционно, сообщает Mash.

В конце марта коронавирус обнаружили у главного врача больницы в Коммунарке, куда привозят большинство зараженных коронавирусом людей, Дениса Проценко. Состояние пациента оценивалось как удовлетворительное. Сам Проценко сообщил, что он изолировался в своем кабинете и будет работать дистанционно, в том числе проводить телемедицинские консультации.

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За неделю до того, как у Проценко диагностировали вирус, он встречался с президентом России Владимиром Путиным, который посещал больницу в Коммунарке. Во время общения с главврачом, президент не надевал защитный костюм и маску. После этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин регулярно проходит тестирование на наличие коронавируса.

Также в начале апреля у сотрудника ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» был выявлен коронавирус. Из-за этого отделение лекарственных методов лечения (химиотерапевтическое) № 3, где работал заболевший, приостановило прием пациентов, а его сотрудников поместили в карантин. Пациентов химиотерапевтического отделения изолировали в палатах, за их состоянием установили особое наблюдение.

Всего в Москве, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, зарегистрировано 3357 случаев заражения, 27 человек умерли. При этом 194 пациента вылечились от заражения коронавирусом.

Вечером 4 апреля стало известно о смерти еще двух пациентов, у которых был диагностирован вирус. Им было 58 и 70 лет, они имели сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит и сахарный диабет.


 

Автор: Мария Лисицына
Теги: Скорая помощь, коронавирус
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