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Пандемия коронавируса ,  
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Центр Блохина ограничил прием пациентов из-за COVID-19 у сотрудника

Временный запрет на прием больных ввели в одном из отделений химиотерапии. Заболевший сотрудник уже неделю находится на больничном. Когда у него был подтвержден коронавирус, в крупнейшем онкологическом центре России не уточнили
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Со 2 апреля ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» приостановило госпитализацию пациентов в отделение лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 3 после того, как у одного из сотрудников был выявлен коронавирус. Об этом РБК сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Там отметили, что все сотрудники отделения химиотерапии находятся на карантине. Каждый пройдет тест на коронавирус. Сотрудник, у которого был обнаружен COVID-19, находится на больничном с 25 марта. Его состояние оценивается как удовлетворительное, дыхательная недостаточность не наблюдается.

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Пациенты химиотерапевтического отделения изолированы в палатах. Они взяты под особое наблюдение. «Лечебные мероприятия [для пациентов этого отделения] осуществляются сотрудниками других отделений химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», — говорится в сообщении.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» — крупнейший в России онкологический центр. Его структурными подразделениями являются три клинических и два экспериментальных института.

Для сотрудников учреждения предусмотрена специальная защитная одежда, их перемещение по территории центра ограничено.

В пресс-службе сообщили, что с начала пандемии в онкологическом центре действуют повышенные меры безопасности. Среди них:

  • отмена всех массовых мероприятий (собраний, конференций и лекций для студентов);
  • запрет сотрудникам старше 65 выходить на работу (они переведены на удаленную работу из дома);
  • на входе в здание всем измеряют температуру. Сотрудники с повышенной температурой на рабочее место не допускаются;
  • у пациентов поликлиники, работающей при центре, собирается расширенный эпидемиологический анамнез, который включает в себя сбор данных о контактах с больными коронавирусом;
  • запрет на проход в учреждение посетителей к пациентам, находящимся в стационаре. Посещения разрешены только в особых случаях для родственников тяжелых больных;
  • родителям пациентов детской онкологии, которые находятся с детьми в стационаре, запрещено покидать территорию НМИЦ.

31 марта коронавирус был диагностирован у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. За несколько дней до этого он встречался с президентом России Владимиром Путиным. «Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы. <...> Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», — прокомментировал обнаружение у себя вируса Проценко.

СМИ после известия о заражении коронавирусом главврача сообщили о возможной изоляции всего медперсонала больницы. «Сейчас выясняются все те, кто контактировал с главврачом. И это все медсестры, это весь медперсонал, это главная медсестра, все те, кто имел доступ в палаты интенсивной терапии. <...> Вот сейчас решается вопрос, как поступать правильно — уходить на самоизоляцию или сдать тест», — заявил в прямом эфире корреспондент «России 24».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Егор Губернаторов, Михаил Юшков
Теги: коронавирус, онкологический центр им. Блохина
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