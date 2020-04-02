Центр Блохина ограничил прием пациентов из-за COVID-19 у сотрудника
Со 2 апреля ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» приостановило госпитализацию пациентов в отделение лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 3 после того, как у одного из сотрудников был выявлен коронавирус. Об этом РБК сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
Там отметили, что все сотрудники отделения химиотерапии находятся на карантине. Каждый пройдет тест на коронавирус. Сотрудник, у которого был обнаружен COVID-19, находится на больничном с 25 марта. Его состояние оценивается как удовлетворительное, дыхательная недостаточность не наблюдается.
Пациенты химиотерапевтического отделения изолированы в палатах. Они взяты под особое наблюдение. «Лечебные мероприятия [для пациентов этого отделения] осуществляются сотрудниками других отделений химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», — говорится в сообщении.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» — крупнейший в России онкологический центр. Его структурными подразделениями являются три клинических и два экспериментальных института.