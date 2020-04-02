Центр Блохина ограничил прием пациентов из-за COVID-19 у сотрудника

Временный запрет на прием больных ввели в одном из отделений химиотерапии. Заболевший сотрудник уже неделю находится на больничном. Когда у него был подтвержден коронавирус, в крупнейшем онкологическом центре России не уточнили

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Со 2 апреля ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» приостановило госпитализацию пациентов в отделение лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 3 после того, как у одного из сотрудников был выявлен коронавирус. Об этом РБК сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Там отметили, что все сотрудники отделения химиотерапии находятся на карантине. Каждый пройдет тест на коронавирус. Сотрудник, у которого был обнаружен COVID-19, находится на больничном с 25 марта. Его состояние оценивается как удовлетворительное, дыхательная недостаточность не наблюдается.

Пациенты химиотерапевтического отделения изолированы в палатах. Они взяты под особое наблюдение. «Лечебные мероприятия [для пациентов этого отделения] осуществляются сотрудниками других отделений химиотерапии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», — говорится в сообщении.