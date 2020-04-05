Более 308 тыс. человек заразились коронавирусом в США

С начала распространения инфекции в стране умерли 8407 человек. США находятся на первом месте в мире по числу зараженных граждан

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В США количество зараженных коронавирусом людей достигло отметки 308 850, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

С начала пандемии в стране умерли 8407 человек, при этом больше всего смертей зарегистрировано в Нью-Йорке (1905).

По информации университета, 14 652 человек в США вылечились от заражения коронавирусом.

США занимают первое место в мире по количеству инфицированных людей. За ними идут Испания (126 168), Италия (124 632) и Германия (96 092).

Всего в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразилось более 1 млн людей (1 197 405).