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Пандемия коронавируса ,  
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Более 308 тыс. человек заразились коронавирусом в США

С начала распространения инфекции в стране умерли 8407 человек. США находятся на первом месте в мире по числу зараженных граждан
Фото: Andrew Kelly / Reuters

В США количество зараженных коронавирусом людей достигло отметки 308 850, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

С начала пандемии в стране умерли 8407 человек, при этом больше всего смертей зарегистрировано в Нью-Йорке (1905).

По информации университета, 14 652 человек в США вылечились от заражения коронавирусом.

США занимают первое место в мире по количеству инфицированных людей. За ними идут Испания (126 168), Италия (124 632) и Германия (96 092).

Всего в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразилось более 1 млн людей (1 197 405).

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп сообщил о том, что в борьбе с распространением вируса примут участие военные. Для этого власти направят тысячи военнослужащих в разные штаты страны. В частности, в Нью-Йорк будет переброшена 1 тыс. военных, среди них будут врачи и медсестры.

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Незадолго до этого стало известно о переброске военных похоронных команд в Нью-Йорк для помощи в погребении и кремации умерших от коронавируса. В состав команды вошли 42 человека, служащих в Виргинии.

Президент США также предупредил о том, что в ближайшую неделю смертность от коронавируса в стране может вырасти. »<...> будет много смертей. Но гораздо меньше, чем было бы, если бы вовремя не были предприняты меры», — отметил он. Ранее эксперты Белого дома заявляли, что количество умерших от коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек, если ограничения, вводимые властями, будут соблюдаться.

Дональд Трамп также допустил ограничение авиасообщения с теми частями страны, где ситуация с заражением тяжелее всего. Он отметил, что власти «очень серьезно думают над этим».

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: заражение, коронавирус, Дональд Трамп
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