Врачи Нью-Йорка заявили о готовности носить мусорные мешки вместо халатов

Врачи Нью-Йорка, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19, готовятся перейти на дождевики и мешки для мусора вместо хирургических халатов. Об этом сообщил главный врач медицинского центра SUNY Downstate в нью-йоркском районе Бруклин Уэйн Райли, пишет CNN.

По его словам, запаса специальных медицинских халатов в его центре хватит на полтора дня. Поскольку они не могут ждать обеспечения средствами индивидуальной защиты из государственных запасов, то готовятся проявить изобретательность.

«Мы все знаем, что национальные запасы истощены. Поэтому мы собираемся проявить творческий подход», — сказал Райли.

Нью-Йорк остается главным очагом распространения COVID-19 в США. По данным университета Джона Хопкинса на 2:00 5 апреля, в городе выявлено более 63 тыс. случаев заражения, а во всем штате Нью-Йорк число заболевших превысило 113 тыс. От вызванных коронавирусом осложнений в городе умерли 1905 человек.