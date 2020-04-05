Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса
В США в ближайшую неделю вырастет смертность от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время брифинга, трансляцию которого вел Белый дом.
По его словам, период с текущей по следующую неделю, будет самым сложным в плане эпидемиологической ситуации.
«Мы это переживем. Но, к сожалению, будет много смертей. Но гораздо меньше, чем было бы, если бы вовремя не были предприняты меры», — заявил Трамп. Таким прогнозы, по его словам, делаются в очагах распространения коронавируса.
Роспотребнадзор, mos.ru
До этого Трамп заявил, что для борьбы с эпидемией в Нью-Йорке, где зафиксировано наибольшее число заболевших, в город введут войска. Всего туда прибудет около тысячи военных. В Нью-Йорк также завезут дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких.