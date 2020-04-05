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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса

В США в ближайшую неделю вырастет смертность от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время брифинга, трансляцию которого вел Белый дом.

По его словам, период с текущей по следующую неделю, будет самым сложным в плане эпидемиологической ситуации.

«Мы это переживем. Но, к сожалению, будет много смертей. Но гораздо меньше, чем было бы, если бы вовремя не были предприняты меры», — заявил Трамп. Таким прогнозы, по его словам, делаются в очагах распространения коронавируса.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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До этого Трамп заявил, что для борьбы с эпидемией в Нью-Йорке, где зафиксировано наибольшее число заболевших, в город введут войска. Всего туда прибудет около тысячи военных. В Нью-Йорк также завезут дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких.

Тысячи военных, по словам президента, будут отправлены и в другие штаты. Среди них будут военные медики.

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
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Ранее в Пентагоне заявили, что по просьбе федеральных властей перебросили в Нью-Йорк похоронные команды. Они будут помогать местным властям в погребении и кремации тел жертв коронавируса.

По данным американского университета Джона Хопкинса, к полуночи 5 апреля в США число заразившихся коронавирусом достигло 305 тыс. человек. Более трети заболевших - 113 тыс. - в Нью-Йорке.

От вируса в Соединенных Штатах умерли 8,2 тыс. человек, еще 14,5 тыс. выздоровели.

Теги: США, жертвы, коронавирус, Дональд Трамп
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